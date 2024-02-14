В Кашире открывается фотовыставка «Несломленный Донбасс»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Выставка работ фотографа Дмитрия Сергеева «Несломленный Донбасс» откроется в Каширском краеведческом музее в пятницу, 16 февраля, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Дмитрий Сергеев (Z-Митя «родня») находится в зоне СВО с самого её начала. Кадры из горячих точек сделаны автором в 2022-2023 годах. Выставка показывает жизнь простых людей в зоне спецоперации», — говорится в сообщении.Открытие выставки состоится в 13:00 в актовом зале музея. Там будет присутствовать сам фотограф, он расскажет о своей работе и о тех, с кем столкнула его жизнь в ДНР. Вход на мероприятие свободный.
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Лев Каштанов