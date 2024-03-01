«Мастер Репин»: выставка Ильи Репина и его учеников в музее «Новый Иерусалим»

Фото: Радио 1
Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в городском округе Истра 29 февраля открыл выставку «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников».
Илья Репин – одна из ключевых, системообразующих фигур русского искусства в целом и реалистической школы в частности, в том числе благодаря своей преподавательской деятельности и влиянию на молодое поколение художников.
Фото: Радио 1
Проект создан в год 180-летия Ильи Репина. На выставке можно не только посмотреть работы одного из величайших авторов, но и познакомиться с произведениями искусства учеников мастера – выдающимися художниками, которые стали гордостью русской живописной школы.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
В экспозицию площадью почти 2 000 кв. м вошли 110 работ из собраний 20 музеев России и 4 частных коллекций, включая музей «Новый Иерусалим», Третьяковскую галерею, ГМИИ им. Пушкина, Русский музей, Музей русского импрессионизма, Ярославский художественный музей, Новгородский музей-заповедник и другие. Выставка будет открыта до 28 июля 2024 года.
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Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
«Людей, которые не знают Репина, практически нет. Мы знаем о его творчестве со школьной скамьи. Репин – близкий по духу мастер, который помогает раскрыть для зрителя простые истины, не только живописи, но и жизни в целом. В его работах интересная динамика, есть следование сюжетам. В портретах Репина мы можем увидеть самих себя, или своих знакомых, настолько у них отражается душа человека», - рассказала «Радио 1» Наталья Михалина заместитель генерального директора по науке и выставочной деятельности музея «Новый Иерусалим»
Фото: Радио 1
Выставка построена на визуальных сопоставлениях, выявляющих доподлинно известные и предполагаемые куратором взаимосвязи, а также раскрывает широту многообразия творчества как самого художника, так и его многочисленных учеников. В основе повествовательной структуры проекта лежат три ключевых принципа Репина, которые также вынесены в названия разделов: «Тело так тело», «Учитесь у природы» и «Идите своим собственным путем».
Фото: Радио 1
«Воспитанники Репина вспоминают его как человека не всегда последовательного в своих суждениях, но при этом он учил их наполнять сосуд правильной формой. Репин вознес русское искусство на невероятные высоты, он человек, который совершил прорыв в русском искусстве», - отметила Наталья Михалина.
Фото: Радио 1
В экспозицию площадью почти 2 000 кв. м вошли 110 работ из собраний 20 музеев России и 4 частных коллекций, включая музей «Новый Иерусалим», Третьяковскую галерею, ГМИИ им. Пушкина, Русский музей, Музей русского импрессионизма, Ярославский художественный музей, Новгородский музей-заповедник и другие. Выставка будет открыта до 28 июля 2024 года.
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Дана Игумнова