Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе патриотической песни

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Творческий конкурс проводится в рамках всероссийской патриотической акции «Песни нашего полка», принять в нём участие приглашают авторов и исполнителей из Московской области, сообщает пресс-служба общественного движения «Бессмертный полк России».
«Цель конкурса — создание и продвижение новых патриотических песен. Заявки на участие в стихотворной части конкурса принимаются с 1 февраля по 20 марта включительно, приём песенных заявок ведётся с 1 февраля по 15 апреля», — отмечается в сообщении.Конкурс будет проводиться в два этапа — заочный и очный. Награждение победителей состоится 5 мая в Музее Победы в Москве. Песни, попавшие в финал конкурса, будут сопровождать шествие колонн Бессмертного полка 9 мая в Москве и других городах России.
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