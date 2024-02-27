В Кашире открывается выставка «Эволюция моды»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Передвижная выставка «Эволюция моды. Женский костюм в Среднем Поочье с каменного века до наших дней» откроется в Каширском краеведческом музее в пятницу, 1 марта, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В экспозиции выставки 14 женских костюмов из разных эпох — от каменного века до наших дней. Гости выставки увидят, во что одевались женщины Дьяковской культуры и средневековой Руси, современницы Петра Первого и Екатерины Второй, женщины бронзового века и прошлого столетия», — говорится в сообщении.Выставка откроется в 14:00 в первый день весны. На открытии состоится встреча с авторами проекта, экскурсия и мастер-класс.
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Лев Каштанов