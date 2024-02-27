Жителей и гостей столичного региона приглашают на выставку мозаичных картин в Серпухове

Фото: пресс-служба Минкультуры и турима МО
Выставка «Сказ о камне» проходит музейно-выставочном центре в городском округе Серпухов, в экспозиции представлены работы современного художника Владимира Ильина, выполненные в технике флорентийской мозаики, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Флорентийской мозаикой называется техника камнерезного искусства, в которой художник использует натуральные цвета камней и подбирает их так, чтобы вместе они давали рисунок со всеми оттенками и полутонами. В такой мозаике также можно использовать стекло, металл и дерево», — отмечается в сообщении.Выставка будет работать до 14 марта. Возрастные ограничения — 6+.
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Лев Каштанов