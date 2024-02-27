В Воскресенске состоится премьерный показ спектакля «О городе, в гранит одетом»

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18 февраля в Воскресенске состоится премьерный показ спектакля о блокадном Ленинграде «О городе, в гранит одетом», об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
Как объяснила сама режиссёр постановки Любовь Сусская, спектакль приурочен к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады и призван рассказать молодому поколению о чести, долге и бесстрашии русского народа.
Премьера спектакля состоится 18 февраля в воскресенском Дворец культуры «Цементник».
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«Тема спектакля, как никогда, актуальна в наши дни. Также как и 80 лет назад, наши соотечественники борются за свою свободу и право жить на родной земле, а проводимые аналогии с тем, что происходит сейчас — красной нитью проносятся через сюжет моего спектакля», — подчеркнула Сусская.
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Евгения Парфентьева