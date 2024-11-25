В Кашире открывается выставка, посвящённая 83-й годовщине Битвы за Москву

Фото: istockphoto.com/Natalia POGODINA
Выставку «Кашира — южный рубеж обороны Москвы» подготовили в Каширском краеведческом музее, её открытие состоится во вторник, 26 ноября, в час дня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Выставка посвящена 83-й годовщине Битвы за Москву и обороны Каширы в ноябре 1941 года. В экспозицию вошли элементы военного снаряжения, документы, награды, редкие фотографии, солдатские письма и личные вещи бойцов, участвовавших в обороне Каширы», — говорится в сообщении.Отмечается, что посетители выставки узнают не только о тех, кто сражался, но и о тех, кто трудился в тылу и этим внёс свой вклад в победу над врагом.
Экскурсия по выставке состоится в субботу, 30 ноября, 13:00. Вход свободный, возрастные ограничения — 12+.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Читайте также:
В Ленинском округе открылись Рождественские чтения
Подмосковные библиотеки приглашают детей на празднование Нового года
Театральная студия из Жуковского стала лауреатом всероссийского фестиваля
Лев Каштанов