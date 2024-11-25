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В Кашире открывается выставка, посвящённая 83-й годовщине Битвы за Москву

Фото: istockphoto.com/Natalia POGODINA

Фото: istockphoto.com/Natalia POGODINA

Выставку «Кашира — южный рубеж обороны Москвы» подготовили в Каширском краеведческом музее, её открытие состоится во вторник, 26 ноября, в час дня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Выставка посвящена 83-й годовщине Битвы за Москву и обороны Каширы в ноябре 1941 года. В экспозицию вошли элементы военного снаряжения, документы, награды, редкие фотографии, солдатские письма и личные вещи бойцов, участвовавших в обороне Каширы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что посетители выставки узнают не только о тех, кто сражался, но и о тех, кто трудился в тылу и этим внёс свой вклад в победу над врагом.



Экскурсия по выставке состоится в субботу, 30 ноября, 13:00. Вход свободный, возрастные ограничения — 12+.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#выставка
#великая отечественная война
#битва за москву
#музей
В Ленинском округе открылись Рождественские чтения
22 ноября 2024, 18:21

Фото: пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторов

Региональный этап XXXIII Международных и XXII Московских областных Рождественских образовательных чтений стартовал в Детской школе искусств города Видное Ленинского округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
Тема Рождественских чтений в этом году: «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

«В нашем быстро меняющемся мире трудно переоценить важность образования. Но образование должно быть не просто передачей знаний, это воспитание личности, формирование духа и морали. Духовные основы — это тот фундамент, на котором строится будущее нашей страны», — сказал Станислав Каторов.
Участие в мероприятии приняли священнослужители, а также делегации образовательных учреждений во главе с директорами. Чтения будут проводиться до конца текущего года.

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#ленинский городской округ
#видное
#культура
#станислав каторов
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В Ленинском округе этой зимой проведут более 600 мероприятий
22 ноября 2024, 16:39

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Свыше 600 массовых мероприятий планируют провести в Ленинском городском округе с начала декабря до конца февраля, треть из них будет организована в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По проекту «Зима в Подмосковье» у нас запланировано более 200 событийных мероприятий для детей и взрослых. Основными площадками зимних активностей станут: Центральный городской парк, площадь у кинотеатра «Искра» парк Апаринки, лесопарк Высота и многие другие места», — отметила замглавы Ленинского округа Татьяна Квасникова.
Зимние активности предполагают тематические интерактивные программы, новогодние ёлки, представления и спектакли и пр.

Кроме того, праздничное настроение жителям округа будут создавать новогодние уличные украшения.

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#ленинский городской округ
#зима в подмосковье
#праздники
#новый год
#мероприятия
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Подмосковные библиотеки приглашают детей на празднование Нового года
21 ноября 2024, 20:38

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более 3 тыс. мероприятий подготовили для детей и подростков к празднованию Нового года библиотеки Московской области. В этом году праздники отметят во всех библиотеках региона, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Библиотеки предлагают разные форматы ёлок, музыкальные представления, спектакли, квесты и другие развлечения.
«Центральная детская библиотека им. Б. Васильева в Солнечногорске приглашает на театрализованное интерактивное представление «Случайности не случайны, или как спасти Деда Мороза». Центр национальных культур «БИЦ городского округа Дубна» устраивает многонациональный Новый год для детей и взрослых. Губернская библиотека подготовила музыкальную детективную сказку «Новогодние приключения Ивана Царевича и Серого Волка», – говорится в сообщении.
В Центральной библиотеке им. К.Г. Паустовского в Электростали состоится интерактивная программа «Новогоднее волшебство». Интерактивная познавательно-развлекательная программа «Новый год идёт по свету» ждёт посетителей Центральной городской библиотека им. И.Ф. Горбунова, Пушкинского городского округа.

Всю информацию о праздновании Нового года и других событиях в библиотеках Подмосковья можно найти в приложении «МОё Подмосковье».

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#библиотеки
#новый год
#дети
#подмосковье
#московская область
#праздник
#культура
#минкульттуризма мо
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В Подмосковье откроют выставку «Кашира – южный рубеж обороны Москвы»
21 ноября 2024, 19:08

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Каширском краеведческом музее 26 ноября откроется тематическая выставка «Кашира – южный рубеж обороны Москвы». Её посвятят 83-й годовщине Битвы за Москву и обороны города в ноябре 1941 года, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В экспозиции представлены редкие фотографии, документы, элементы военного снаряжения, награды, солдатские письма, личные вещи участников обороны города. Посетители музея узнают не только о бойцах Красной армии, защищавших город, но и о тех, кто трудился в тылу», – говорится в сообщении.
Начало церемонии открытия – в 13:00. Вход на мероприятия свободный.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Также 30 ноября в это же время посетителей приглашают на экскурсию по выставке.

Афишу мероприятий Каширского краеведческого музея на ноябрь можно найти на сайте.

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#кашира
#выставка
#история
#великая отечественная война
#битва за москву
#подмосковье
#московская область
#музей
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Актриса Немоляева почувствовала себя плохо на съёмках «Буратино»
21 ноября 2024, 13:49

Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Советская и российская актриса Светлана Немоляева поделилась, что она почувствовала себя нехорошо во время работы над ремейком фильма «Буратино».
На съёмках картины она исполняет роль Тортиллы.

Народная артистка Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) Светлана Немоляева обратила внимание, что причина плохого самочувствия — мерцательная аритмия.

В августе 2024 года Светлане Немоляевой стало плохо дома в центре Москвы. Актриса говорила о боли в сердце и слабости. Светлана Немоляева отказалась от госпитализации, но несколько дней она находилась под наблюдением работников медицинского учреждения.

В мае 2024 года актрису госпитализировали в столице из театра Маяковского — у неё обнаружили ковид. Светлана Немоляева должна была принять участие в спектакле «Бешеные деньги», но из-за жалоб артистки на боли в груди выступление отложили.

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#артист
#фильм
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Театральная студия из Жуковского стала лауреатом всероссийского фестиваля
21 ноября 2024, 12:34

Фото: istockphoto.com/SergeyNivens

Детская образцовая театральная студия «ШЭСТ-ОС» из Жуковского стала лауреатом Всероссийского молодёжного фестиваля-конкурса любительских театров «Театральная завалинка», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всероссийский молодежный фестиваль-конкурс зародился в Жуковском более 30 лет назад. В рамках фестиваля участники соревнуются в нескольких видах конкурсов, но самым главным, красочным и атмосферным является конкурс спектаклей», — отметил глава Жуковского Борис Аубакиров.
В этом году в отборочном онлайн-этапе конкурса приняли участие представители 368 любительских театральных коллективов из 70 регионов РФ, в финал вышли 350 человек из 20 регионов.

Отмечается, что студия «ШЭСТ-ОС» стала лауреатом за спектакль «Тень» по пьесе Евгения Шварца. Гран-при фестиваля выиграл театр «Пилигрим» из города Комсомольск-на-Амуре за спектакль «Шинель» по повести Гоголя. Кроме того, звание лауреата получил самарский театр кукол юного актёра «Аленький цветочек» за спектакль «Вечный хлеб» по фантастической повести Александра Беляева.

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В Гжельском университете провели концерт в честь 125-летия вуза

В Раменском городском округе открылась выставка «Куликово поле. На поле битвы»

В Красногорске провели мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы
#жуковский
#фестиваль
#конкурс
#театр
#борис аубакиров
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В Гжельском университете провели концерт в честь 125-летия вуза
21 ноября 2024, 12:13

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Гжельский государственный университет отметил 125-летие, в честь юбилея и Дня преподавателя высшей школы в вузе устроили праздничный концерт, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Концерт был посвящен чествованию преподавателей и сотрудников, посвятивших свою жизнь подготовке будущих специалистов. Ректор Гжельского университета Денис Сомов высоко оценил вклад педагогического коллектива в развитие вуза и поблагодарил их за труд», — говорится в сообщении.
В программу концерта вошли различные музыкальные номера, выступали различные исполнители. Кроме того, в ходе праздника состоялось награждение работников образования: они получили благодарности и почётные грамоты от ректора и учёного совета вуза, главы Раменского округа, Мособлдумы, окружного Совета депутатов и директора территориального управления «Гжель».

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#раменский городской округ
#гжель
#раменское
#вуз
#концерт
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В Раменском городском округе открылась выставка «Куликово поле. На поле битвы»
21 ноября 2024, 11:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Интерактивная экспозиция в двух залах Раменского историко-художественном музея предлагает посетителям ознакомиться с оружием XIII–XV веков, элементами конской упряжи и монетами Золотой Орды и княжеств Московского и Галицкого, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
«Это выставка организована к 650-летию Куликовской битвы, которая случится буквально через несколько лет. Это одна из первых выставок в этом цикле. В первую очередь, аудитория наша в данном случае — это дети. Мы бы хотели к ним обратиться и попытались представить Куликовскую битву эпохи XIV века непосредственно через призму детского взгляда», — сообщила специалист экспозиционно-выставочного отдела Государственного музея-заповедника «Куликово поле» и куратор выставки Елена Поп.
Для привлечения внимания детей на выставке установлены интерактивные панели и игровые элементы. В центре зала находится кинобудка с отрывком фильма о Куликовской битве.

«Выставка очень интересна тем, что здесь очень много интерактива. Когда человек приходит и погружается в нее, он погружается в ту атмосферу, начинает играть, думать, смотреть, читать, узнавать какие-то события», — рассказала заведующий отделом экспозиционно-выставочной деятельности Раменского историко-художественного музея Татьяна Щербакова.
Посетители могут увидеть ордынскую керамику, монеты Древней Руси, печать Дмитрия Донского, фрагменты доспехов и мечи. Основное внимание уделяется инсталляциям городов Золотой Орды и Древней Руси, которые выполнены методом прямой печати на фанере.

Выставка будет открыта для посетителей до 20 января. Для экскурсии по выставке необходимо предварительно зарегистрироваться.

Возрастное ограничение — 6

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#дети
#выставка
#экскурсии
#музей
#раменский городской округ
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В Красногорске провели мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы
20 ноября 2024, 18:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Центре детского творчества «Цветик-Семицветик» в Красногорске провели мастер-класс по созданию традиционной тряпичной куклы-оберега. Мероприятие, организованное участниками детского фольклорного ансамбля «Лазоревый цветок», прошло в рамках Года семьи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Участники мастер-класса узнали о богатой истории и символическом значении фольклорных тряпичных кукол. Эти уникальные изделия из натуральных материалов не только украшали интерьер, но и выполняли важную функцию защитников домашнего очага. Ребята познакомились с особенностями изготовления таких кукол», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Самым приятным этапом мастер-класса стало создание собственной уникальной куклы. Ребята с удовольствием погрузились в творческий процесс, следуя инструкциям и советам опытных мастеров.

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#культура
#подмосковье
#московская область
#дети
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