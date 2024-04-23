В Кашире подвели итоги третьего этапа фотоконкурса «Пушкинские герои»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В городском округе Кашира продолжается литературно-художественный квест «Пушкин – наше всё. Подведены итоги его третьего этапа фотоконкурса «Пушкинские герои», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Конкурс посвящён 225-летию со дня рождения поэта. В третьем этапе приняли участие обучающиеся 1 и 2 классов. Победила Екатерина Морхова из школы-интерната. Она не только запечатлела главную героиню «Сказки о золотой рыбке», но и передала характер и настроение старухи у разбитого корыта», – говорится в сообщении.Призёрами конкурса стали Платон Фетисов из школы №7; Платон Кайнов и Елизавета Круглова из Барабановской школы; а также Макар Лепёхин из школы-интерната.
Как отметили в пресс-службе, присоединиться к квестуможно на любом этапе. Остался последний – конкурс проектов «Ай, да Пушкин!»!
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