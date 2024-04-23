В Кашире прошел тренинг «Нам со здоровьем по пути» для студентов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Студенты каширского колледжа приняли участие в тренинге «Нам со здоровьем по пути». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Тренинг прошел для студентов первого курса Профессионального колледжа «Московия».
Стоит отметить, что в рамках мероприятия студенты узнали новую для себя информацию о том, как вырабатываются привычки, которые в будущем помогают формировать высокий уровень физической и интеллектуальной активности.
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«Основная задача мероприятия заключается в мотивировании подростков на формирование потребности в здоровом образе жизни, профилактику употребления психоактивных веществ, правонарушений среди несовершеннолетних. Специалист рассказала подросткам о понятии «здоровье» и «здоровый образ жизни» в широком смысле слова: физическом, социальном, психическом аспектах. Все этапы игры-тренинга подростки проходили, разбившись на три команды», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что в рамках мероприятия студенты узнали новую для себя информацию о том, как вырабатываются привычки, которые в будущем помогают формировать высокий уровень физической и интеллектуальной активности.
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Мира Полтева