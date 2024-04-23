Каширские самбистки стали призерами Первенства Московской области

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
«Городской округ Кашира на первенстве представили воспитанники спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева и спортивной школы «КАШИРА» под руководством Андрея Викторовича Бикбаева, Николая Николаевича Золотарева, Максима Ивановича Краило.По итогам соревнований бронзовую медаль завоевали Евгения Фролова, Анастасия Палачёва, Таисия Стрельникова», — поделились в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что призеры и победители первенства будут представлять Московскую область на соревнования Центрального федерального округа.
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