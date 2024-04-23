Юные спортсмены из Каширы завоевали 11 медалей на турнире по дзюдо

Фото: пресс-служба
«Первое место на турнире заняли Мария Романова, Таисия Стрельникова, Юлия Кузьмина, Максим Емельяном и Егор Бугаев. Серебро завоевали Софья Флегентова, Полина Капранова, Ефросинья Романова и Анастасия Лепилина. На третью ступень пьедестала поднялись Алеся Емельянова и Светлана Кузьмина», — говорится в сообщении.Соревнования проводились 21 апреля в подмосковном Краснознаменске.
Ранее сообщалось, что сборная Московской области завоевала семь медалей на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.
Читайте также:
Каширские самбистки стали призерами Первенства Московской области
В Подмосковье стартует открытие велозаездов Gran Fondo
В Кашире прошел любительский турнир по настольному теннису