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Юные спортсмены из Каширы завоевали 11 медалей на турнире по дзюдо

23 апреля 2024, 14:05
Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Воспитанники спортивной школы «Кашира» и спортивного клуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева завоевали пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали на турнире по дзюдо среди юношей и девушек, посвящённом Дню космонавтики, сообщает пресс-служба городского округа Кашира.
«Первое место на турнире заняли Мария Романова, Таисия Стрельникова, Юлия Кузьмина, Максим Емельяном и Егор Бугаев. Серебро завоевали Софья Флегентова, Полина Капранова, Ефросинья Романова и Анастасия Лепилина. На третью ступень пьедестала поднялись Алеся Емельянова и Светлана Кузьмина», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились 21 апреля в подмосковном Краснознаменске.



Ранее сообщалось, что сборная Московской области завоевала семь медалей на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

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#спорт
#дзюдо
#кашира
#дети
Сборная Подмосковья выиграла семь медалей Первенства России по дзюдо
23 апреля 2024, 11:58

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области завоевала семь медалей на первенстве России по дзюдо. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет проводилось с 19 по 21 апреля в Красноярске.

«Среди юниоров второе место по итогам схваток в весовой категории до 66 килограммов занял Кантемир Замбатов. Также в весе до 90 серебряной медали удостоился Астемир Абазов. Ролан Кунижев в категории до 90 килограммов и Алана Алборова в весе свыше 78 килограммов стали бронзовыми призерами», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в женском зачете обладателям золото стали Марина Воробьёва в весе до 48 кг, Дарья Захарова в категории до 52 кг и Виктория Карсанова в категории до 63 кг.

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Каширские самбистки стали призерами Первенства Московской области
23 апреля 2024, 11:33

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Каширские спортсмены выступят на первенстве ЦФО России по самбо.Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Соревнования проходили в городском округе Люберцы 20 апреля среди спортсменов возрастной категории 11-12 лет.

«Городской округ Кашира на первенстве представили воспитанники спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева и спортивной школы «КАШИРА» под руководством Андрея Викторовича Бикбаева, Николая Николаевича Золотарева, Максима Ивановича Краило.По итогам соревнований бронзовую медаль завоевали Евгения Фролова, Анастасия Палачёва, Таисия Стрельникова», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что призеры и победители первенства будут представлять Московскую область на соревнования Центрального федерального округа.

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В Подмосковье стартует открытие велозаездов Gran Fondo
23 апреля 2024, 11:16

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Серия легендарных велозаездов Gran Fondo стартует в Подмосковье 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
12 мая пройдет уже первый заезд в городском округе Лотошино, а завершающий серию мартшрут будет организовать в Рузе.

«Gran Fondo это серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. В России Gran Fondo проводится с 2016 года: за это время в мероприятии приняли участие более 150 тысяч человек. Маршруты заездов пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов. С 2023 года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что все желающие уже могут подать заявку на официальном сайте велопроекта Gran Fondo и «Суперлига Подмосковья».

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В Кашире прошел любительский турнир по настольному теннису
23 апреля 2024, 10:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В Кашире состоялся очередной открытый любительский турнир по настольному теннису «Тарасковский накат». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Соревнования были приурочены ко Всемирному дню настольного тенниса.

В мероприятии приняли участие спортсмены из Каширы, Домодедово, Озер, Ступино, Серебряных Прудов и Ясногорья.

«По итогам сыгранных партий обладателями золотых медалей стали Алексей Орлов из городского округа Озёры и Анатолий Казаков из Каширы. На второй ступени пьедестала расположились Александр Зинин и Борис Сыроватский из городского округа Кашира. Бронзовыми призерами турнира стали Алексей Дюпин из Серебряных Прудов и Григорий Куликов из Ясногорья», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что турнир проводилна на базе спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева в деревне Тарасково. Кроме этого все участники были награждены медалями и поощрительными призами.

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Двойные стандарты Запада: почему WADA «наказало» Валиеву и закрыло глаза на допинг 23 китайцев
WADA объяснило разницу между допингом у Валиевой и китайских пловцов
22 апреля 2024, 23:38

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель объяснил, почему российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали за употребление триметазидина, а китайские спортсмены были допущены. Об этом пишет РИА Новости.
Венцель отметил, что Валиева не представила доказательств своей невиновности.

«Принципиальный момент заключается в том, что в случае с Валиевой ничто не исключало того, что фармакологическая доза триметазидина не была принята за несколько дней до этого», – передает издание слова Венцеля.
Он добавил, что у пловцов из Китая, которых проверяли несколько раз, были замечены колебания отрицательных и положительных значений. Данный факт якобы исключает вероятность фармакологической дозировки.

Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование WADA о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

Ранее Этери Тутберидзе потребовала от Татьяны Тарасовой извинений после её слов о тренерах Валиевой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спортсмены
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#wada
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Подмосковные регбистки завоевали серебро пятого тура чемпионата России
22 апреля 2024, 16:39

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Регбистки клуба «ВВА-Подмосковье» стали серебряными призёрами пятого тура чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Пятый тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд проходил 20 и 21 апреля в Ростове на Дону на стадионе «СКА».

«В четвертьфинале клуб из Московской областивыграл у казанского «Зиланту» со счетом 39:5. В полуфинальной встрече «ВВА-Подмосковье» одолел «Кубань» с разрывом в три очка. В финальной игре соперниками подмосковного клуба стала команда ЦСКА. Матч завершился со счетом 10:7 в пользу московского коллектива и команда «ВВА-Подмосковье» заняла второе место », — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что лучшим игроком команды Московской области была признана Диана Логинова.

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#регби
#матч
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Пловцы из Подмосковья завоевали шесть медалей чемпионата России
22 апреля 2024, 16:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по плаванию, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали в копилку команды принесли Дарья Рогожинова, одержавшая победу в комплексном плавании на 400 метров, Татьяна Белоногофф, показавшая лучший результат в заплыве на 50 метров брассом, и Александр Степанов, победивший в заплыве на 400 метров вольным стилем среди мужчин», — говорится в сообщении.
Серебряные медали также завоевали Татьяна Белоногофф и Дарья Рогожинова — на заплыве 100 метров брассом и комплексном плавании на 400 метров соответственно.

А бронзовую медаль завоевал один из самых титулованных представителей подмосковной команды Евгений Рылов: на третью ступень пьедестала он поднялся по итогам заплыва на 300 метров на спине.

Всего в чемпионате принимали участие более 700 самых сильных спортсменов из различных регионов страны.

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#спорт
#плавание
#чемпионат россии
#медали
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Финал соревнований по шашкам среди начальных классов завершился в Московской области
22 апреля 2024, 15:23

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Ступино прошел финал соревнований по шашкам для дошкольников. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал соревнований «Юный шашист» проводился на базе Ступинской школе № 9.

В турнире приняли участие 12 команд из Пушкино, Сергиева Посада, Ступино, Дубны, Ленинского, Подольска, Красногорска, Наро-Фоминска, Одинцово, Бронниц, Электростали и Жуковского.

«Мероприятие стало пилотным проектом по поручению президента Федерации шашек России Анатолия Никитина. Анатолий выразил уверенность в том, что игра в шашки развивает стратегическое мышление, учит планировать на будущее и помогает выявить талантливых математиков и айтишников», — поделились в пресс-службе.
По итогам соревнований 1 место заняли ребята из Ступинского Лицея № 1, 2 место у Красногорского Детского сада № 17, а 3 место досталось учащимся Дубненского лицея № 6.

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#подмосковье
#турнир
#игра
#будущее
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Турнир по парусному спорту проведут в Московской области
22 апреля 2024, 13:16

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В городском округе Пушкинский пройдет турнир по парусному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования Tenzor International Cup2024 пройдут с 30 мая по 2 июня в акватории Пестовского водохранилища.

«История парусного спорта богата традициями, событиями и людьми. <…> Важность турниров имени знаковых людей возрастает – такие события становятся порталом в мир парусной истории. Я был лично знаком с Игорем Викторовичем Ченцовым, мы общались на регатах, куда он приезжал с делегацией. Это один из ярких деятелей, который долгие годы активно помогал развитию паруса в России» – поделился самый старший участник регаты Дмитрий Берёзкин.

Стоит отметить, что на сегодняшний уже подтвердили участие участие 30 команд и более 120 яхтсменов

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