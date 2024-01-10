Более 30 человек приняли участие в турнире по настольному теннису в Кашире

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Во Дворце спорта «Юбилейный» в Кашире прошёл открытый турнир по настольному теннису. На соревнованиях выступили 32 человека, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В турнире участвовали представители Каширы и ближайших городов Подмосковья – таких как Ступино, Зарайск, Серебряные Пруды и Озёра. Главный судья принял решение играть в подгруппах, а затем – два финала. В первый финал выходили игроки, занявшие в подгруппах первое и второе места. Занявшие третье и четвёртое места боролись во втором финале», – говорится в сообщении.В результате упорной борьбы в первом финале призовые места заняли спортсмены из Озёр, Каширы и Ступина, во втором – из Серебряных Прудов, Каширы и Ожерелья.
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