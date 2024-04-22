В Кашире провели акцию «Безопасный двор»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Акцию «Безопасный двор», направленную на снижение риска ДТП во дворах и внутриквартальных проездах, провели сотрудники Госавтоинспекции вместе с отрядом юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) на одной их детских площадок в Кашире, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Автоинспекторы напомнили жителям о правилах безопасного поведения во время прогулок и рассказали о самых распространённых ошибках, которые допускают пешеходы», — говорится в сообщении.В ходе акции была также затронут тема поведения на дорогах велосипедистов и любителей электросамокатов.
В завершении акции всем участникам подарили световозвращатели. Эти аксессуары делают пешехода гораздо заметнее на дороге в тёмное время суток, благодаря чему снижается риск ДТП.
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