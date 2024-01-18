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В Кашире проведут мастер-класс по созданию символа 2024 года

18 января 2024, 16:27
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Мастер-класс для детей проведут в ДК «Знаменский» Каширского округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие для детей состоится 20 января в поселке Большое Руново.

«Сельский дом культуры «Знаменский, городской округ Кашира, приглашает детей на мастер-класс, где их научат делать Дракона, символ наступившего 2024 года. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Культура для школьников», — поделились в пресс-службе министерства.


Стоит отметить, что дом культуры «Знаменский» был открыт в 1959 году и входит в состав центра культурных инициатив городского округа Кашира. С 2011 года в ДК функционируют 10 клубных формирований различных направлений,в которых занимают дети разных возрастов со всего округа.

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«40 часов съемок под землей»: SHAMAN отправился на эшафот в новом клипе «Живой»
Певец SHAMAN сыграл последние минуты своей жизни в новом клипе «Живой»
18 января 2024, 14:35

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил клип «Живой», где сыграл узника, который ожидает исполнения приговора высшей меры наказания. Композицию исполнитель посвятил всем, кто пострадал за правду. Об этом сообщили в пресс-службе певца, пишут РИА Новости.

«Ни позорное шествие на эшафот, ни плевки в лицо и удары камней не способны поколебать веру и волю героя. В окружении палачей, босого, в исподнем и кандалах, арестанта ведут через толпу, готовую растерзать обреченного. Драматизм сюжета усиливает девочка, словно ангел-хранитель, возвращающая в его израненные руки упавший крест», — пояснил сюжет клипа артист.
Отмечаться, что для съемок клипа задействовали больше ста человек. Съемки проходили в бетонном бункере на глубине десятков метров под землей и заняли порядка 40 часов. За это время съемочная группа преодолела огромное расстояния, блуждая по подземному хранилищу.

Ранее Леонид Агутин впервые прокомментировал инцидент на записи «Песни года». Певец опроверг слухи о том, что он намеренно отказался выходить на сцену с певцом SHAMAN. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#артист
#новости
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На выходных в парках Московской области пройдут зимние фестивали
18 января 2024, 12:17

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В выходные дни в парках Московской области пройдёт несколько зимних фестивалей. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
20 и 21 января пройдут зимние фестивали «День Валенка», «Зимний день согревания мира» и «Арт-зима».

«20 января с 13:00 до 18:00 в парке на улице 7-го Ноября в городском округе Лосино-Петровский пройдёт фестиваль «День Валенка». Мастер-классы по валянию валенков-брелков из шерсти состоятся в 13:00, затем любителей подвижных игр будут ждать на «ВАЛенкиаде» по метанию и скачкам на валенках.<…>», — поделились в министерстве.

Также 20 января парке «Дулёвский» в Ликино-Дулёво гостей приглашают на создание собственной снежной крепости, для этого необходимо взять с собой лопату и формочки для лепки. Кроме этого, 21 января пройдет «Арт-зима», где все желающие смогут принять участие в анимационной программе «Арт-дэнс» и тематических мастер-классы по созданию необычных скульптур «Снежные фантазии».

Стоит отметить, что полное расписание мероприятий можно найти на сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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#подмосковье
#парки
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В Японии лауреат литературной премии призналась в применении ChatGPT
Лауреат престижной в Японии литературной премии призналась в применении ChatGPT
18 января 2024, 11:19

Фото: iStock/peshkov

Лауреат самой престижной японской литературной премии Акутагавы за текущий год, 33-летняя Риэ Кудан призналась, что около 5% предложений в ее романе-победителе «Токийская башня сочувствия» были сгенерированы искусственным интеллектом и включены в текст без изменений. Об этом Кудан сообщила во время пресс-конференции, трансляция которой доступна на Youtube.
Писательница отметила, что в дальнейшем при создании своих работ она также хотела бы использовать технологии. Примечательно, что действие романа происходит в будущем времени, в котором главная героиня недовольна присутствием искусственного интеллекта в жизни общества.

Ранее британский музыкант Пол Маккартни сообщил, что искусственный интеллект использовался в «последней пластинке» коллектива. Музыкант поделился, что современная технология была использована для «извлечения» голоса Леннона из старой демозаписи.

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#искусственный интеллект
#япония
#литература
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Скончался театральный критик и драматург Валерий Семеновский
18 января 2024, 10:33

Фото: iStock/jorgeantonio

На 72-м году жизни скончался театральный критик и драматург Валерий Семеновский, об этом сообщили представители Российского института театрального искусства (ГИТИС) в своём Telegram-канале.
«Не стало Валерия Оскаровича Семеновского. Замечательный, блестящий театральный критик и драматург, создатель и главный редактор театрального журнала «Московский наблюдатель», который в 90-е собрал почти всех мэтров российской театральной критики и театроведения и одновременно дал площадку молодым, публиковавшим здесь свои первые статьи», — сообщили представители театрального института.

В ГИТИС также отметили, что Семеновский был педагогом многих действующих российских театральных критиков. Помимо этого, в издательстве института выпускалась книга с пьесами драматурга.

К тому же, совсем недавно в петербургском Александринском театре поставили спектакль по пьесе Семеновского «Тварь».

В 1997 году Семеновский был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

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#театр
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В Подмосковье заработала выставка фотографий «Ассоциации в камне»
18 января 2024, 09:31

Фото: Екатерина Дятловская

В Лобне заработала выставка работ фотографа, объехавшего 131 страну мира. Об этом сообщил корреспондент.
Выставка фотографа-путешественника Вадима Рылько находится в Художественной галерее им. В.И. Коробкова. Гости смогут увидеть работы, сделанные в Индии, Боливии, Италии, Чили, Испании, России и других уголков мира.

«Я много путешествую, очень люблю горы.За много лет накопилось много материала. Но показать захотелось что-то нестандартное, потому что много кто выставляет портреты людей, дома, пейзажи, фото закатов или рассветов. И так родилась вот эта тема, камни, которые похожи на что-то. Отобрали фотографии камней, в которых довольно просто что-то угадать, есть, конечно, и посложнее. Для отбора было порядка 140 работ, отобрали только 42», — поделился фотограф.

Стоит отметить, что выставка продолжит свою работу до 4 февраля 2024 года

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#путешествия
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Кинокритик Двоеглазов объяснил популярность советского кинематографа
17 января 2024, 20:25

Фото: istockphoto.com/nopow

Кинокритик Алексей Двоеглазов высказал мнение о том, что советское кино и сегодня пользуется большой популярностью у зрителей, поскольку в те времена снимали больше качественных картин, которым удалось пройти проверку временем.
«У нас в памяти остаются только те фильмы, проверенные временем, которые постоянно у нас показывают в прайм-тайм на всех федеральных каналах. А то, что было не очень качественным, быстро и забылось. Поэтому его не показывают. Только историки кино знают об этих фильмах», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Двоеглазов.

Ранее российский актёр, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов раскритиковал недавно вышедшие кинокартины «По щучьему велению» и «Бременские музыканты», отметив, что эти фильмы лишены оригинальности.

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#кино
#культура
#искусство
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Певцов: «По щучьему велению» и «Бременские музыканты» лишены оригинальности
17 января 2024, 19:51

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Российский актёр, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов раскритиковал недавно вышедшие кинокартины «По щучьему велению» и «Бременские музыканты», отметив, что эти фильмы лишены оригинальности.
«Кино — это сценарий, прежде всего история, желательно оригинальная. Эти истории не оригинальные, они все из нашего советского прошлого. И если фильм «По щучьему велению» такой извращённый, вывернутая наизнанку попытка рассказать русские сказки, то «Бременские музыканты» — это просто какая-то печальная попытка переиначить наш известный блестящий советский мультфильм 1969 года», — поделился в беседе с NEWS.ru Певцов.

Производство и прокат таких фильмов он назвал нечестным, поскольку зрителей завлекают за счёт маркетинга на весьма некачественные картины, из-за чего у них при таком качестве весьма неплохие кассовые сборы.

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#производство
#прокат
#сценарий
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Юрий Лоза отмечен премией по лженауке
17 января 2024, 18:58

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Певец и автор песен Юрий Лоза стал финалистом антипремии «Почетный Академик ВРАЛ-2023». Об этом рассказал основатель и главный редактор портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов.
Лозу отметили из-за распространение теорий о плоской Земле, Всемирном потопе 1700-х, лунном заговоре и вреде прививок.

Кроме Лозы антипремией также были отмечены автор учебника по общей биологии на православной основе Сергей Вертьянов и доктор химических наук Анатолий Клесов, противопоставляющий ариев-праславян и захватчиков-эрбинов.

«Если Лоза просто певец, ударившийся в конспирологию, то Клесов реальный доктор химических наук, который, к сожалению, занялся продвижением своих лженаучных идей в области генетики. Вертьянов ранее вызвал шумиху из-за «Учебника биологии на православной основе». Научное сообщество было возмущено, но учебник между тем переиздаётся, и в некоторых школах по нему учатся», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Соколов.

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#премия
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В Москве состоится «Спортивная студенческая ночь»
17 января 2024, 14:11

Фото: istockphoto.com/-lvinst-

На московском ГУМ-катке 25 января пройдёт фестиваль «Спортивная студенческая ночь».
«Студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь – 2024» готовится к проведению в российских городах в период с 22 по 26 января. В рамках традиционного фестиваля планируются массовое катание на коньках, спортивные эстафеты, выступления болельщиков и творческих коллективов, мастер-классы и другие активности. Центральной площадкой фестиваля станет ГУМ-каток на Красной площади в Москве», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы минспорта РФ.

А мэр Москвы Сергей Собянин поддержал конкурс на присуждение Макариевских премий в 2024 году, подписав соответствующее постановление на выделение средств на организацию мероприятий. Как передаёт utro.ru, в этом году соискателями премии смогут стать авторы монографий и статей в области естественных наук. Уточняется, что ежегодно в конкурсе чередуются работы по гуманитарным и по естественным наукам.

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