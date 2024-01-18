В Кашире проведут мастер-класс по созданию символа 2024 года

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Мастер-класс для детей проведут в ДК «Знаменский» Каширского округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие для детей состоится 20 января в поселке Большое Руново.
Стоит отметить, что дом культуры «Знаменский» был открыт в 1959 году и входит в состав центра культурных инициатив городского округа Кашира. С 2011 года в ДК функционируют 10 клубных формирований различных направлений,в которых занимают дети разных возрастов со всего округа.
Читайте также:
Кинокритик Двоеглазов объяснил популярность советского кинематографа
В Москве состоится «Спортивная студенческая ночь»
На форуме «Россия» школьники могут научиться снимать научно-популярное кино
«Сельский дом культуры «Знаменский, городской округ Кашира, приглашает детей на мастер-класс, где их научат делать Дракона, символ наступившего 2024 года. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Культура для школьников», — поделились в пресс-службе министерства.
Читайте также:
Кинокритик Двоеглазов объяснил популярность советского кинематографа
В Москве состоится «Спортивная студенческая ночь»
На форуме «Россия» школьники могут научиться снимать научно-популярное кино
Мира Полтева