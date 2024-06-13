Глава Каширы Шувалов проверил состояние водозаборных узлов округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Состояние двух водозаборных узлов и работы по подключению ВЗУ-4 к системе водоснабжения микрорайона Кашира-2 проверил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Выполняем подсоединение ВЗУ-4 к общей системе. Наша задача сделать так, чтобы этот водозаборный узел подавал воду в баки-накопители, установленные около котельной в деревне Горки», — сказал Михаил Шувалов.Он объяснил, что подача воды в накопители с этого узла обеспечит котельную запасом воды, если основной ВЗУ прекратит работать.
В администрации отметили, что в настоящее время ВЗУ-4 является резервным и обеспечивает подачу холодной воды в Каширскую больницу.
Ранее сообщалось, что в Кашире провели автопробег в честь Дня России.
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