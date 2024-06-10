Активисты из Каширы приняли участие в экологической акции

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Волонтеры «МГЕР» и активисты «Движения Первых» городского округа Кашира приняли участие в экологической акции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В рамках акции высадили 30 кустов чубушника вдоль стен Следственного комитета РФ по Московской области. Кустарники для благоустройства территории предоставил местный питомник.
Перед посадкой деревьев ребята убрали дикую поросль и опилили ветви американского клена. После этого девушки из «Движения Первых» пересадили кусты чубушника из горшков в подготовленные ямы и полили растения.
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«Решили облагородить территорию учреждения в Кашире-1 и посадить здесь чубушник. Он сформирует живую изгородь и впоследствии здесь появится красивая аллея из белых цветов. Дальше полностью сделаем здесь сад из растений», — поделилась личный помощник владельца питомника Влада Ковальчука Кристина Рожкова.
Перед посадкой деревьев ребята убрали дикую поросль и опилили ветви американского клена. После этого девушки из «Движения Первых» пересадили кусты чубушника из горшков в подготовленные ямы и полили растения.
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Мира Полтева