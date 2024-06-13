В Кашире провели автопробег в честь Дня России

Фото: пресс-служба администрации .о. Кашира
Автопробег, приуроченный ко Дню России, состоялся в Кашире, мероприятие организовало местное отделение партии «Едина Россия», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Колонна автомобилей с флагами стартовала от дворца спорта «Юбилейный», проехала до Садовой улице, а затем — до Аллеи славы. Здесь участники акции почтили память защитников Родины и возложили цветы к обелиску. Затем участники акции проехали по каширскому проспекту до стоянки рядом со зданием администрации, где выстроили машины буквой Z. Такой была финальная точка акции», — говорится в сообщении.В патриотическом автопробеге приняли участие представители городских округов Кашира, Ступино и Чехов, представители партии «Единая Россия», а также активисты «Движения Первых» и члены Каширского отделения «Молодой гвардии Единой России».
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