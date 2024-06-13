В Кашире провели автопробег в честь Дня России

Несколько недель назад в соцсетях появилось видео на котором девушка пришла забирать заказ в пункт выдачи Wildberries с домашним гусем. Позже возле станции метро «Окская» был замечен молодой человек, который пришел с гусем на поводке в магазин. Получается, теперь, москвичи стали заводить гусей вместо собак. В интернете позитивно отзываются о птицах в качестве питомца — в среднем они живут в два раза дольше собаки. Очень сильно привязываются и любят своего хозяина.