Обследование в мобильном флюорографе за месяц прошли 150 старшеклассников Каширы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
150 учеников девятых, десятых и одиннадцатых классов каширских школ прошли исследование мобильном флюорографе в октябре этого года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В октябре в рамках профилактических осмотров обследование грудной клетки прошли 150 каширских школьников. Такие осмотры дают возможность выявить отклонения на ранней стадии», — сказала заместитель главного врача Каширской больницы Татьяна Пономарева.Она добавила, что передвижные комплексы помогают проводить диагностику школьников в удобном формате и следить за состоянием их здоровья на постоянной основе.
В ноябре работа мобильного флюорографа в округе Кашира продолжится: в школу №7 он приедет 14 ноября, в школу №4 — 25 и 28 ноября. Флюорограф будет работать с девяти утра до полудня.
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