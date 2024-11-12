Глава Каширы Шувалов обсудил с водителями автобусов назревшие проблемы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Глава Каширы Михаил Шувалов вместе со своими заместителями и директором МКУ «Управление строительства» Юрием Головковым встретился с инициативной группой водителей Мострансавто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Водители обратились к главе городского округа в соцсетях с предложением решения актуальных вопросов для них самих и каширян. Говорили о расписании движения общественного транспорта, большом количестве выходов в рейсы, нехватке кадров и другом.
Как рассказали в администрации, сегодня на производственном участке «Кашира» МАП №5 города Подольска «Мострансавто» работают 78 водителей 43 автобусов.
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«Водители внесли ряд предложений. Поручил профильным специалистам их проработать. Встречусь лично и с руководителями МАП №5 города Подольска «Мострансавто» и производственного участка «Кашира». Обсудим ситуацию с ними и найдём конструктивные решения назревших проблем», – рассказал Шувалов.
Как рассказали в администрации, сегодня на производственном участке «Кашира» МАП №5 города Подольска «Мострансавто» работают 78 водителей 43 автобусов.
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Лора Луганская