В Кашире глава округа Шувалов провёл расширенное оперативное совещание

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов провёл расширенное оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы готовности коммунальных служб к зиме, здравоохранения и графика движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Кроме того, на совещании были затронуты такие темы, как отработка управляющими компаниями обращений граждан, нарушения правил использования канализации жильцами многоквартирных домов, а также были определены задачи на ближайшую неделю.
В Кашире-2 продолжается поквартирный запуск отопления. Шувалов поручил разобраться с проблемой температуры горячей воды в некоторых многоквартирных домах.
В Каширской больнице в сентябре было принято на работу четыре новых врача и трудоустроилось шесть медицинских сестёр.
Глава округа также обратил внимание на необходимость ремонта моста в Богатищево-Епишино, который активно используется местным населением.
ГБУ МО «Мосавтодор» занимается обустройством остановок общественного транспорта в посёлке Ледово рядом с улицей Кржижановского и деревне Железня.
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В Кашире-2 продолжается поквартирный запуск отопления. Шувалов поручил разобраться с проблемой температуры горячей воды в некоторых многоквартирных домах.
В Каширской больнице в сентябре было принято на работу четыре новых врача и трудоустроилось шесть медицинских сестёр.
Глава округа также обратил внимание на необходимость ремонта моста в Богатищево-Епишино, который активно используется местным населением.
ГБУ МО «Мосавтодор» занимается обустройством остановок общественного транспорта в посёлке Ледово рядом с улицей Кржижановского и деревне Железня.
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Дайана Хусинова