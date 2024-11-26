В Раменском открылась выставка моделей железных дорог

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Выставка моделей железных дорог и железнодорожных макетов «Сила тяги» открылась в ДК «Сатурн» в Раменском, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В экспозиции представлены действующие модели железных дорог, полностью отображающие их реальные прототипы — с гудками локомотивов, сигналами переездов и огнями светофоров. Поезда проезжают мимо макетов домов, по тоннелям и мостам», — говорится в сообщении.На выставке также можно ознакомиться с лучшими работами художников и фотографов из Всероссийского общества любителей железных дорог. Кроме того, здесь проведут творческие встречи с создателями железнодорожных моделей и макетов.
Выставку в ДК «Сатурн» можно посетить со среды по субботу с полудня до семи вечера, а в воскресенье — с 11:00 до 18:00.
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