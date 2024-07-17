Рухнула кровля, пострадали люди: В Кашире провели тренировку по тушению магазина

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Тренировку по ликвидации чрезвычайной ситуации провели на территории городского округа Кашира, в ней приняли участие пожарные, спасатели, полицейские, врачи, а также представители газовой и электросетевой служб, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Согласно легенде учений, в одном из сетевых магазинов произошёл пожар и обрушение кровли. Есть пострадавшие, нуждающиеся в эвакуации, и погибшие. Всего в здании под завалами предположительно находились восемь человек», — говорится в сообщении.Все задействованные в тренировки службы своевременно прибыли на место выполнили свои задачи. Первый заместитель главы городского округа Кашира Евгений Тертышников назвал результат тренировки удовлетворительным.
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