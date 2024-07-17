На маршруты в Кашире вышли два новых больших автобуса

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Два больших автобуса марки ЛиАЗ получил производственный участок «Кашира» Ступинского пассажирского автотранспортного предприятия, новая техника позволит разгрузить несколько маршрутов общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Я обязательно лично проеду на новых автобусах вместе с жителями, чтобы узнать, какие еще есть проблемы с общественным транспортом», — пообещал глава округа Михаил Шувалов.Востребованность автобусов у населения отметила член областного Совета депутатов Лариса Вековищева.
«Сейчас основной запрос жителей — на автобусы среднего и большого классов. Я рада, что в автобусный парк округа поступили именно автобусы большого класса», — добавила Вековищева.Вместимость каждого из новых автобусов составляет 50 стоячих мест, 42 сидячих и одно место для инвалида-колясочника.
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