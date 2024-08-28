В России стартовал детский конкурс рисунков по ПДД

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Начался приём заявок на VII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад», мероприятие проводит Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной, сообщает пресс-служба фонда.
«Целью конкурса является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические способности и навыки ребёнка», — отмечается в сообщении.Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от трёх до четырнадцати лет, им предлагается разработать персональный маршрут до своей школы или детского сада и отобразить его в рисунке. Работы принимаются до 30 сентября включительно по адресу: konkurs.pdd@fond-edykina.ru.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте фонда-организатора.
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