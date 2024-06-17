Жителей Каширы наградили за вклад в развитие комфортной среды

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
День села отметили в Домнинском территориальном отделе городского округа Кашира, в ходе праздника активным жителям были вручены благодарственные письма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Важность работы местных жителей по преобразованию своей малой Родины отметила замглавы городского округа Ольга Чуракова.
Активным жителям вручили благодарственные письма от главы округа за общественную работу, вклад в развитие комфортной среды и профессионализм. Кроме того, были вручены благодарности и грамоты от окружного Совета депутатов и Мособлдумы. В числе награждённых — Мария Макарова, Сергей Елисеев, Валентина Горлова и др.
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«Этой земле есть, кем гордиться и чем гордиться. Жители территориального отдела Домнинский вкладывают свои силы, свой труд в то, чтобы наши сельские территории становились комфортнее и красивее», — сказала Ольга Чуракова.
Активным жителям вручили благодарственные письма от главы округа за общественную работу, вклад в развитие комфортной среды и профессионализм. Кроме того, были вручены благодарности и грамоты от окружного Совета депутатов и Мособлдумы. В числе награждённых — Мария Макарова, Сергей Елисеев, Валентина Горлова и др.
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