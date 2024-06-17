Каширский подъезд пробился в следующий этап областного конкурса

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Каширский конкурсант вышел в следующий отборочный тур после второго этапа Московского областного смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Речь идёт о подъезде № 3 дома 7/2 по улице Победы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Он борется за награды в номинации «Лучший отремонтированный подъезд». Объект осмотрела выездная комиссия. В её составе были представители Министерства ЖКХ Московской области, администрации городского округа, технадзора, управляющей компании «Жилресурс» и жителей. Они проверили состояние подъезда на соответствие заявленной конкурсной документации», - говорится в сообщении.Участвующий в областном смотре-конкурсе объект отремонтировали в прошлом году в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». В соответствии с этой программой управляющая компания выполнила в 2023 году ремонт 13 подъездов многоэтажных домов микрорайона Кашира-3.
Читайте также:
В Кашире провели автопробег в честь Дня России
Глава Каширы Шувалов проверил состояние водозаборных узлов округа
В Кашире провели флешмоб «Нить России» в городском парке
Лора Луганская