В Каширу привезут мотофристайл-шоу

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Мотофристайл-шоу в исполнении профессиональных спортсменов из команды FMX13 покажут в Кашире 2 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Зрителей ждут акробатические номера на мотоциклах и багги, захватывающие трюки, полёты и прыжки с трамплина на мотоциклах», — рассказала и.о. начальника отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью округа Кашира Елена Львова.Место проведения шоу в настоящее время согласовывается. Подробную информацию о предстоящем мероприятии разместят в Telegram-канале «Кашира. Культура. Спорт».
Команду FMX13 основал в 2007 году Алексей Колесников. Это самый титулованный фристайл-мотокросс райдер России. Он одерживал победы на национальном чемпионате, а также этапах чемпионатов Европы и мира.
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