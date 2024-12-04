Спасатель провёл урок безопасности для каширских школьников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Урок безопасности провел в школе №4 городского округа Кашира начальник местной водно-спасательной станции Дмитрий Елизаветенков, он напомнил ребятам, чем грозят прогулки по тонкому льду и показал средства спасения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Зимой чаще всего спасаем рыбаков, которые, несмотря на запреты, выходят на лёд. В наши обязанности входит также проведение профилактических бесед — рассказываем им о средствах спасения, напоминаем об опасности. Правда, к сожалению, не все прислушиваются к нашим предупреждениям», — отметил Дмитрий Елизаветенков.Он также напомнил ребятам о телефоне единой службы спасения — 112.
Ранее сообщалось, что два школьных театра из Каширы получили награды конкурса «ЭКОтеатр Подмосковья».
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