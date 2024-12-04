Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Спасатель провёл урок безопасности для каширских школьников

Спасатель провёл урок безопасности для каширских школьников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Урок безопасности провел в школе №4 городского округа Кашира начальник местной водно-спасательной станции Дмитрий Елизаветенков, он напомнил ребятам, чем грозят прогулки по тонкому льду и показал средства спасения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Зимой чаще всего спасаем рыбаков, которые, несмотря на запреты, выходят на лёд. В наши обязанности входит также проведение профилактических бесед — рассказываем им о средствах спасения, напоминаем об опасности. Правда, к сожалению, не все прислушиваются к нашим предупреждениям», — отметил Дмитрий Елизаветенков.
Он также напомнил ребятам о телефоне единой службы спасения — 112.



Ранее сообщалось, что два школьных театра из Каширы получили награды конкурса «ЭКОтеатр Подмосковья».

Читайте также:

Учитель из Каширы принял участие в областном педагогическом форуме

В Кашире наградили призёров фестиваля «Девушки за ГТО!»

Юные художники Каширы поучаствовали во Всероссийском изобразительном диктанте
#кашира
#спасатели
#школа
#безопасность
В Подмосковье ввели новую систему ликвидации навалов мусора возле баков
04 декабря 2024, 10:25

Упрощённую систему ликвидации мусорных навалов на контейнерных площадках, возникающих из-за переполненности баков, ввели в Московской области, сообщает региональная пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Новая система предполагает беззаявочный вывоз избыточных отходов. Алгоритм действий такой: водитель мусоровоза приезжает на контейнерную площадку, фиксирует там мусорный навал, сообщает об этом диспетчеру, который регистрирует заявку и высылает на место ещё один мусоровоз. В случае, если мусор крупногабаритный, за ним приезжает ломовоз», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в Подмосковье подписано уже 70 соглашений между муниципалитетами и региональными операторами о беззаявочном вывозе избытков мусора. Работа в этом направлении продолжается.

Читайте также:

Подмосковный сервис упрощённого получения мест под фандоматы заработает в декабре

Сумма штрафов за мусор в лесах Подмосковья превысила 11,5 млн рублей

В Клину видеокамеры выявили около 100 случаев незаконного сброса мусора
#мусор
#мусорный оператор
#мусоровоз
#тко
#уборка
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генпрокуратура приготовила осиновый кол для американского «Храма Сатаны»
Американский «Храм Сатаны» признали нежелательным в России
04 декабря 2024, 10:15

Фото: istockphoto/UniqueMotionGraphics

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность американской организации «Храм Сатаны» (The Satanic Temple) нежелательной на территории страны. Она была зарегистрирована в России в 2012 году.
Идеологи и последователи храма Нечистого утверждали, что главной их целью является борьба за справедливость и воспитание в адептах человеколюбия. На самом деле участники организации продвигали оккультизм, использовали сатанистскую символику для дискредитации христианских духовных ценностей.

По данным Генпрокуратуры, последователи «Храма Сатаны», прикрываясь лозунгами и идеями «религиозной свободы», оправдывают насилие над людьми и проводят сатанистские обряды. Кроме того, они активно высказываются против специальной военной операции и собирают деньги, которые направляют на поддержку ВСУ.

Читайте также:

«Оргии во время войны»: Сатанинскую секс-вечеринку для богачей накрыли в Петербурге, подробности

В РПЦ назвали постер закрытия Олимпиады «иконой дьявола»

Генпрокуратура намерена конфисковать имущество экс-замминистра обороны Иванова
#деньги
#насилие
#воспитание
#борьба
#операции
#всу
#генпрокуратура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность дорог Подмосковья утром 4 декабря составила пять баллов
04 декабря 2024, 10:04

Фото: istockphoto/UniqueMotionGraphics

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро среды, 4 декабря, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и 16 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом в сторону столицы фиксируются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали 916 тысяч машин, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 9 по 13 декабря

В Ленинском районе на разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 нанесли разметку

В Московской области отремонтировали светофоры в 11 округах
#минтранс мо
#дороги
#трафик движения
#пробки
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подано около 86 тысяч заявок на разрешение капитального строительства
04 декабря 2024, 10:01

Фото: istockphoto/UniqueMotionGraphics

На портале государственных услуг Московской области предоставлена онлайн-услуга для оформления разрешений на капитальное строительство, которой воспользовались уже почти 86 тысяч человек, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Разрешение нужно получить до возведения или реконструкции объектов капитального строительства. Кроме того, сервисом можно воспользоваться для исправления технических ошибок в разрешении или внести в него изменения.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Ею могут воспользоваться как физические и юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для оформления разрешения необходимо пройти авторизацию на портале с использованием ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявки онлайн и предоставить необходимые документы.

Стоит отметить, что в сервисе используется цифровая технология, которая проверяет наличие ограничений на выдачу разрешений по кадастровому номеру и УИН.

Читайте также:

Жители Подмосковья оформили за неделю около 8,5 тыс. соцкарт

Подмосковный сервис упрощённого получения мест под фандоматы заработает в декабре

На госуслугах Подмосковья упростили оформление согласий владельцем автомобильных дорог
#документы
#сервис
#онлайн
#услуги
#мингосуправления мо
#портал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подольском ЖК «Бородино» ввели в эксплуатацию 20-этажный жилой дом
04 декабря 2024, 09:49

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Двадцатиэтажный дом со 152 квартирами ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Бородино», расположенном в микрорайоне Кутузово городского округа Подольск, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь новостройки составляет более 11 тысяч квадратных метров. Входные групп созданы по принципу безбарьерной среды. На территории рядом с домом установлены спортивные и игровые площадки, оборудованы места для отдыха», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что в ЖК «Бородино» ранее уже были сданы в эксплуатацию восемь жилых домов, возведённых в рамках первой и второй очереди строительства. Новый двадцатиэтажный дом является зданием третьей очереди. Строительство жилого комплекса продолжается.

Читайте также:

Россиянам разъяснили порядок индивидуального строительства с эскроу-счетами

В Московской области возводится клубный квартал «G3 Театральный»

В Московской области продолжается строительство ЖК «Публицист»
#строительство
#новостройка
#жилой дом
#подольск
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам разъяснили порядок индивидуального строительства с эскроу-счетами
04 декабря 2024, 09:37

Фото: istockphoto.com/Studio Chlorophylle Serge Nied

Заказать себе постройку индивидуального дома с использованием эскроу-счёта россияне смогут с марта текущего года, такая система защитит средства заказчика. О порядке строительства по новой схеме рассказали в Минстрое РФ.
«Схема взаимодействия со счётом эскроу состоит из трёх этапов. На первом этапе заказчик выбирает проект дома и проверенного подрядчика. Сделать это можно через платформу строим.дом.рф. Затем банк открывает эскроу-счёт, на котором заказчик размещает деньги за дом. На время строительства сумма «замораживается» — ни подрядчик, ни владелец не имеет к ней доступа. А после завершения строительства счёт открывается, и подрядчик получает оплату», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эскроу-счёт банк будет открывать бесплатно, при этом на строительство можно будет использовать материнский капитал или взять ипотеку, в том числе — льготную. Эскроу-счёт не может быть арестован, даже если у заказчика обнаруживаются неоплаченные долги или штрафы. И главное — деньги не пропадут, если подрядчик не выполнит свои обязательства.

Подробная информация об индивидуальном жилищном строительстве с использованием эскроу-счетов размещена на сайте строим.дом.рф.

Читайте также:

Строительство индивидуального жилья с эскроу-счетами в России запустят в марте

Подмосковные кластеры ИЖС станут примером для всей России

Подмосковье возглавило рейтинг регионов по количеству проектов ИЖС
#ижс
#строительство
#дом
#жилой дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК проверит факты нелегального вывоза детей из РФ за границу
Следственный комитет проверит факты незаконного вывоза детей из РФ за границу
04 декабря 2024, 09:15

Александр Бастрыкикн (Фото: kremlin.ru)

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклады от региональных управлений после получения информации из СМИ о фактах незаконного вывоза несовершеннолетних из России за границу.
Ранее в программе одного из федеральных телевизионных каналов обсуждалась ситуация в нескольких российских регионах, где продолжают функционировать организации, специализирующиеся на продаже и перевозке несовершеннолетних детей за рубеж. Теперь эту информацию предстоит проверить следователям.

Доклады по озвученной проблеме Бастрыкин затребовал у руководства Следственных управлений СК РФ в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях.

Читайте также:

СК проверит затопленный нечистотами вековой дом в Нижегородской области

Дело угрожавшего воспитателю мигранта дошло до Бастрыкина

Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования дела о стрельбе в Приморье
#крым
#коми
#ск рф
#бастрыкин
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве арестован менеджер по продажам по обвинению в содействии терроризму
04 декабря 2024, 08:38

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании «Фэшн Найтс», которая торгует фруктами и орехами. Его обвиняют в содействии терроризму.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, мужчине вменяют часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ (вовлечение людей в террористическую деятельность). Санкция по этой статье подразумевает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Обвиняемый арестован на два месяца, то есть до 28 января 2025 года.

Как следует из материалов уголовного дела, оно было возбуждено 28 ноября. На избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу настояло следствие. Адвокаты настаивали на избрании более мягкой меры пресечения. Однако следователи указали, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей либо изменить показания.

Читайте также:

Суд выписал штраф на 2 тысячи москвичке, которая обозвала строителей «руснёй»

Проживающего в Ялте украинца осудили на 17 лет за шпионаж

Узнали причину уголовного дела в отношении правнучки летчика Чкалова
#следователи
#ук
#следствие
#мужчина
#меры
#новости
#рф
#терроризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России могут разрешить подросткам работать на вредных и опасных производствах
Минпромторг РФ предложил разрешить труд подростков с 16 лет на опасных работах
04 декабря 2024, 05:00

Фото: iStock/Rawf8

Минпромторг России предложил внести изменения в правила труда несовершеннолетних, разрешив лицам с 16 лет работать на некоторых производствах с вредными или опасными условиями при соблюдении строгих требований, сообщает ТАСС со ссылкой на ответы ведомства депутатам Госдумы.
Изменения касаются перечня, установленного постановлением правительства РФ, который сейчас запрещает привлечение несовершеннолетних к таким работам.

«Указанный перечень не предполагает снижение возраста специалистов на рынке в рамках федерального проекта «Профессионалитет», а также проведенную за последние 20 лет модернизацию рабочих мест на предприятиях. Представляется необходимым внести изменения в статью 265 ТК РФ», — уточняется в документе.
Предложение предполагает, что работодатели смогут принимать лиц моложе 18 лет на такие работы только при наличии аттестации рабочих мест, положительного заключения госэкспертизы условий труда и создания безопасных условий, подтвержденных надзорными органами. Это также позволит промышленным предприятиям заключать договоры на оплачиваемую практику со студентами профессиональных образовательных учреждений.

Инициатива направлена на адаптацию системы профессионального образования к нуждам современных производств. Минтруд России уже начал анализировать действующий перечень запрещенных работ, включая тяжелые и опасные профессии в металлургии, нефтехимии, добыче полезных ископаемых и энергетике. При необходимости список будет пересмотрен.

Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Якутии записали на видео падение астероида. На опубликованном видео можно заметить, как яркий светящийся шар с шипением пролетает над поверхностью Земли, потом он вспыхивает над лесом, освещает пространство вокруг и пропадает. Увидеть видео и прочесть о подробностях падения астероида можно в нашем материале.

Читайте также:

В ЛНР подростки по заказу аферистов обманули 90 пенсионеров на 40 млн рублей

Урсула фон дер Ляйен отомстила всем волкам Европы за своего съеденного пони

В российской школе учитель обвинил девочку после оскорблений мигранта-одноклассника
#изменения
#минпромторг
#правила
#минтруд
#снижение
#профессии
#рф
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате