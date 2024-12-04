Кашира присоединится к общеобластной тренировке по эвакуации

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В городском округе Кашира 18 декабря пройдёт общеобластная тренировка по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей. К ней присоединятся торгово-развлекательные центры и общеобразовательные учреждения, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Задача тренировки – обучить персонал действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, правилам взаимодействия с пожарными. Сотрудники должны быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при угрозе пожара и ЧС, знать приёмы, расположение средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации, быть готовыми к спасению людей и материальных ценностей», – говорится в сообщении.Подмосковный главк МЧС России напомнил правила поведения на объектах с массовым пребыванием людей в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации.
«Запоминайте путь к выходу. Обращайте внимание на то, где находятся основные и запасные выходы. Это поможет не потерять ориентировку в экстренном случае. Постарайтесь не паниковать. Оцените обстановку. Если рядом есть телефон или кнопка пожарной сигнализации, быстро сообщите в пожарную охрану по телефонам: с рабочего – «01», с мобильного – «101», «112», – посоветовали в ведомстве.Там добавили, что в темноте или в случае заполнения помещений дымом следует двигаться к выходу, держась за стены и поручни. Дышать лучше через влажный носовой платок или рукав одежды.
«Если задымление сильное, пробирайтесь к выходу пригнувшись, так как у пола меньше дыма. Во время пожара запрещается пользоваться лифтом, так как он может остановится из-за повреждения электропроводки. Оказавшись в давке, необходимо согнуть руки в локтях и прижать их к бокам. Также надо наклонить корпус назад, уперев ноги спереди, и попытаться сдержать напор толпы спиной. Освободив пространство впереди, двигайтесь по мере возможности», – говорится также в сообщении.Выбравшись из здания, нужно помочь пострадавшим из-за паники, перенести их на свежий воздух и вызвать скорую помощь.
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