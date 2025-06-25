Заведения Подмосковья вошли в топ-50 объектов гастротуризма России

25 июня 2025, 17:07

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье работает около 8 тысяч кафе, ресторанов, баров и закусочных. Местные заведения предлагают разнообразие кухонь: от традиционной русской до средиземноморской, корейской и мексиканской, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.