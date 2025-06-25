Заведения Подмосковья вошли в топ-50 объектов гастротуризма России

В Подмосковье работает около 8 тысяч кафе, ресторанов, баров и закусочных. Местные заведения предлагают разнообразие кухонь: от традиционной русской до средиземноморской, корейской и мексиканской, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сразу несколько объектов гастрономического туризма из Подмосковья попали в Топ-50 лучших по версии путеводителя «50 лучших вкусов России». Первое место занял Музей «Коломенская пастила», где гостям предлагают богатый выбор традиционного яблочного лакомства. Также в десятке лидеров оказались «Калачная» с фирменной выпечкой, фермерское хозяйство «La Ferme de Reve», предлагающее блюда европейской и азиатской кухни, и агрофирма «ЭкоДеревушка», где посетители могут попробовать оригинальные блюда из улиток, включая суп и том-ям.
Рейтинг составлен на основе голосования 500 экспертов: рестораторов, отельеров, шеф-поваров, сомелье, критиков и специалистов в области гастрономического туризма и сельского хозяйства.