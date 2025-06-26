Театр «Звучащее слово» из Раменского признали одним из лучших в Подмосковье
Экспертная комиссия, оценивающая любительские творческие коллективы Московской области для присвоения званий «Образцовый» и «Народный», признала молодёжный театр «Звучащее слово» ДК имени Воровского города Раменское одним из лучших в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Эксперты отметили грамотную режиссерскую и педагогическую работу руководителя коллектива Варвары Золотухиной. Высокую оценку заслужила также драматургия постановок, различные режиссёрские решения, чёткое определение темы, идеи и сверхзадачи спектаклей», — говорится в сообщении.Высокую оценку заслужила также работа с актёрами, их профессионализм и сыгранность труппы. Кроме того, отдельно была отмечена качественная сценография, оформление спектаклей и костюмы.