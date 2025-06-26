Губернатор Воробьёв пригласил в Клин на фестиваль Чайковского
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пригласил жителей и гостей региона на XI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского. Его проведут в Клину с 27 июня по 6 июля.
«По традиции основной площадкой одного из главных летних событий выбран музей-заповедник имени великого композитора, где ежегодно возводят уникальную сцену. Художественный руководитель фестиваля – Герой Труда, народный артист СССР Юрий Башмет. Откроет фестиваль спектакль-концерт «Видный миру смех и неведомые ему слёзы». В программе также – концерты на Большой поляне и в Сестрорецком парке», – написал глава региона в своём ТГ-канале.По словам Воробьёва, гостей также ждут камерный вечер в Мемориальной гостиной; концерты солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета и опера «Иоланта» в усадьбе Демьяново. Ярким финалом фестиваля станет выступление Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и с участием пианиста Бориса Березовского.
Помимо этого, на фестивале проведут занятия Международной музыкальной академии для одарённых детей, а также школы молодых журналистов.
Подробную информацию о фестивале можно найти по ссылке.