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В Подмосковье официально представят «Пушкинский театральный фестиваль»

12 июля 2024, 14:50
Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

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В парке города Пушкино 13 июля официально представят «Пушкинский театральный фестиваль» 2024 года. Презентация пройдёт в рамках общеобластного мероприятия «Культурный код», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Сам фестиваль будет проходить с 30 августа по 9 сентября. Планируется, что он станет одним из важных событий, завершающих летний сезон в Подмосковье. Проведение фестиваля стало возможным благодаря победе Пушкинского музыкально-драматического театра в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, поддержке правительства Московской области и администрации муниципалитета.
«Пушкинский театральный фестиваль 2024» посвящён 225-летнему юбилею Александра Пушкина. Он станет продолжением фестиваля «МХТ-125. Всё начиналось в Пушкино», прошедшего в прошлом году. На мероприятие приглашены театры Москвы и Подмосковья, имеющие в своем репертуаре спектакли по произведениям Пушкина и его современников», – отметили в министерстве.


На сцене Летнего театра парка в формате опен-эйр в конце августа – начале сентября будут представлены не менее семи спектаклей, в том числе детских. В парке организуют выставочную зону, посвящённую генеалогическому древу Пушкина.

Гостям предложат экскурсии по литературным местам, где бывали Маяковский, Пришвин, Паустовский и Булгаков. Также в этих местах проходили первые репетиции МХАТ под руководством Константина Станиславского.

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#фестиваль
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#пушкинский округ
#искусство
#культура
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
Платки из Павловского Посада украсили фольклорный праздник в Кирове
12 июля 2024, 11:07

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Знаменитые павловопосадские платки стали частью фольклорного праздника «Диво дивное», организованного в Кировской центральной библиотеке, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Для праздника в библиотеке собрали изделия народных промыслов из разных регионов России, включая гжель, жостовские подносы, хохлому, семёновскую матрёшку, городецкие росписи, дымковскую игрушку и, конечно, платки из Павловского Посада», — говорится в сообщении.
Сотрудники музейно-выставочного комплекса Павлово-Посадского городского округа отметили, что павловопосадский платок является одной из визитных карточек России. Изготовление этих платков имеет статус народного художественного промысла. Каждый год в округе выпускают тысячи таких платков.

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#павловский посад
#фестиваль
#культура
#библиотека
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В Клину проведут музыкальный фестиваль «Белый цветок»
12 июля 2024, 10:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Музыкальный фестиваль «Белый цветок» состоится в Сестрорецком парке города Клин 1 сентября, гостей ждёт не только насыщенная концертная программа, но и мастер-классы и творческие встречи, а пространство фестиваля украсят арт-объекты, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что для молодых музыкантов, желающих принять участие в фестивале, организован конкурсный отбор.

«С начала июля до середины августа среди авторов-исполнителей проводится онлайн-конкурс. Заявку на участие можно оставить по ссылке», — говорится в сообщении.
Для лучших конкурсантов днём 1 сентября проведут очное прослушивание, а вечером три финалиста конкурса смогут выйти на сцену вместе со звёздами российской рок-музыки — Ольгой Кормухиной, Алексеем Беловым и другими.

На фестивале также проведут мастер-классы по созданию игрушек, росписи пряников, мыловарению и пр. А для юных гостей фестиваля предусмотрена игровая программа, посвящённая культурному наследию России.

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#клин
#фестиваль
#культура
#музыка
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Представители Подмосковья взяли четыре номинации в лонг-листе «Звезды театрала»
11 июля 2024, 23:06

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Четыре представителя Московской области попали в лонг-лист премии «Звезда театрала». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
В номинации «Лучший драматический спектакль. Малая форма» в топ-10 вошёл спектакль «Вий. Три ночи» режиссёра Артема Бибилюрова. Он был поставлен Ивантеевским музыкально-драматическим театром при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Актриса Пушкинского музыкально-драматического театра Алёна Романова вошла в номинацию «Лучшая актриса второго плана» за роль Китти Велен в спектакле «Здравствуйте, я Ваша тётя» в постановке Бориса Урецкого.

В номинацию «Лучший любительский театр» включены детская театральная студия «Гримёрка», работающая при доме культуры «Пушкино», и народный драматический театр-студия «Артель» из Подольска.

Премия «Звезда театрала» – одна из самых популярных в России. Это единственная наградой в сфере театрального искусства со статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение театрального сезона публика отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на портале премии. А в конце года по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются победители.

В этом году «Звезда театрала» будет вручаться в 17-й раз. Всего было рассмотрено 14,5 тысяч заявок. Сейчас проходит зрительское голосование за номинантов из лонг-листа, которое продлится до 31 августа.

В итоге из 10 претендентов в каждой номинации будут отобраны три. Осенью зрители выберут лучших. Имена победителей назовут 16 декабря на торжественной церемонии в театре Вахтангова.

Проголосовать за номинантов из Подмосковья можно на сайте премии.

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#подмосковье
#московская область
#театр
#премия
#голосование
#искусство
#культура
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Более 80 парков объединит общеобластное мероприятие «Культурный код Подмосковья»
11 июля 2024, 20:16

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Свыше 80 парков региона 13 и 14 июля присоединятся к общеобластному мероприятию «Культурный код Подмосковья». Для гостей подготовили различные мероприятия, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Например, в историко-культурном и ландшафтном парке «Покровский» в Сергиево-Посадском городском округе пройдут чаепития со сладостями по особым рецептам. Посетители оценят пирожные и варенье по рецептам семьи Аксаковых и Пастернаков. Также состоится мастер-класс по росписи матрёшек и иммерсивная экскурсия», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово подготовлены географическая викторина и выставка работ русского живописца Игоря Грабаря. Любители классической литературы смогут послушать по радио произведения Чехова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Раменском городском парке организуют экскурсию и цифровой исторический квест. Гости смогут принять участие в старинных играх для всей семьи, посмотреть концертную программу. Дополнением праздника станет фотозона «Гжельские узоры».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Во Фрязинском лесопарке развернут выставку, посвящённая космосу, проведут мастер-класс по живописи. На территории будет работать фотозона «Наше Подмосковье». Концерт даст группа NeoAstral.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятия организованы в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные» при информационной поддержке самого ведомства и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

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#культура
#парки
#подмосковье
#московская область
#искусство
#минкульттуризма мо
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Милонов предложил создать новый нацпроект для поддержки сериалов
11 июля 2024, 15:26

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал создать нацпроект «Российский сериал», поддерживающих отечественных производителей контента.
«Не надо превращать российскую аудиторию в массу, пережёвывающую любой сериал и контент. Мы такое проходили. Рабыня Изаура и Сиси Кэпвелл уже насиловали мозг нашим зрителям. Турецкие или корейские сериалы надо как-то лимитировать, выпускать их ограниченно. Замечательно научились у нас снимать. Вот это и надо поддерживать», — прокомментировал в беседе с RT Милонов.

А в Санкт-Петербурге поддерживают и развивают шахматное дело. Так, в городе на Дворцовой площади в Международный День шахмат разыграют партию «живых шахмат». Во время мероприятия будут организованы интерактивная программа, артисты, прогуливающиеся прямо среди зрителей и взаимодействующие с гостями, фотозоны, игры, лекции, мастер-классы и т. д.

«Центром праздника станет игра в «Живые шахматы» – ровно через сто лет после легендарной партии 1924 года. Для петербуржцев и гостей города организуют насыщенное фестивальное пространство, шахматный турнир, тематические интерактивы и театрализованное представление», – рассказала «Петербургскому дневнику» глава администрации Центрального района Елена Фёдорова.

Ранее сообщалось, что юбилейный X Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдёт 17 и 18 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

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#шахматы
#игра
#мероприятия
#сериал
#кино
#россия
#культура
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Названы участники X Международного фестиваля «Джазовые сезоны»
11 июля 2024, 14:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Юбилейный X Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдёт 17 и 18 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области
«Хедлайнерами фестиваля станут Полина Гагарина, L’One, Игорь Бутман, Алексей Гуськов, а также Московский джазовый оркестр, проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна & Ах Астахова. В этом году на мероприятии будут работать сразу две сцены под открытым небом. На одной состоится спектакль, посвящённый 100-летию российского джаза», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Гости смогут не только насладиться музыкой, но и узнать об истории заповедника «Горки Ленинские», принять участие в спортивных активностях, мастер-классах по игре на музыкальных инструментах, побывать на ярмарке. Все подробности можно найти по ссылке.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фестиваль «Джазовые сезоны» – один из лучших российских фестивалей в формате open air. Он объединяет музыкантов и певцов из нашей и других стран, а также любителей джаза в одном из красивейших мест Подмосковья.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мероприятие проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#джазовые сезоны
#фестиваль
#культура
#музыка
#горки ленинские
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#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
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Поэт Нестругин назвал главную задачу русской литературы
10 июля 2024, 15:09

Фото: iStock/mizar_21984

Поэт Александр Нестругин заявил, что основная задача русской литературы сегодня – это указать человеку путь к свету и подвигу.
«Задача русской литературы сегодня — милосердным, честным, сострадающим, терпеливым и мужественным словом утишить боль, утешить, дать надежду. Поддержать человека, указать ему дорогу из экзистенциональных сумерек, из одиночества и отчаяния к свету соборной воли, к труду и подвигу во имя будущих поколений, страны, снова вынужденной отстаивать право на своё существование», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Нестругин.

До этого режиссёр-постановщик Сергей Новиков рассказал, что сегодня популяризировать оперное искусство можно с помощью перевода их на русский язык, а также различный фестивалей и культурных мероприятий.

«Во всём мире есть знаменитые фестивали, «опенэйры», например «Арена ди Верона», который идет больше трех месяцев в году – все лето. Это фактически туристический фестиваль, который делает Верону центром притяжения. Но сказать, что «Арена ди Верона» – это высочайший уровень исполнительского искусства, наверное, нельзя», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Новиков.

Ранее сообщалось, что в городском округе Пушкинский 13-14 июля состоится фольклорный фестиваль «Сенокос в Муранове».

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#искусство
#русский язык
#литература
#опера
#культура
#россия
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Для молодёжи Павловского Посада провели мастер-класс по диджеингу
10 июля 2024, 12:47

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мастер-класс по дидженингу провёл в Городском парке культуры и отдыха в Павловском Посаде Максим Лебедев, использующий музыкальный псевдоним DJ INNOXI, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Я всегда мечтал попробовать себя в диджеинге. Большое спасибо организаторам за такую возможность. Мастер-класс получился очень интересным», — поделился впечатлениями от мероприятия один из его участников.
На мастер-классе все желающие получили возможность покрутить «вертушки», поиграть и попробовать самостоятельно свести несколько треков.

Отмечается, что в Городском парке Павловского Посада регулярно проводят различные мероприятия для гостей, включая спортивные состязания, интеллектуальные конкурсы, мастер-классы и концерты.

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#павловский посад
#культура
#мастер-класс
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Фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове» пройдёт в эти выходные
09 июля 2024, 20:28

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В городском округе Пушкинский 13-14 июля состоится фольклорный фестиваль «Сенокос в Муранове». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при информационной поддержке которого устраивают мероприятие.
«Для гостей усадьбы «Мураново» подготовили ярмарку ремесленных изделий и товаров народных промыслов. Атмосферу народной культуры создадут выступления фольклорных коллективов из Москвы и Подмосковья. Своё творчество представят солисты Московской областной филармонии и Государственный академический оркестр солистов Московской областной филармонии «Русские узоры», – говорится в сообщении.
Также для гостей фестиваля организуют народные игры и мастер-классы. Как отметили в министерстве, в этом году пройдут занятия по декорированию предметов в технике декупаж, керамике, росписи пряников, созданию текстильных и деревянных игрушек, изделий из полимерной глины и другим направлениям.

В литературной программе фестиваля – встречи и чтения, книжная ярмарка в парке музея-заповедника.

Ключевым событием праздника станет покос травы на Барском лугу усадьбы.

Все подробности о фестивале – на сайте музея.

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#минкульттуризма мо
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