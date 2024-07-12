В Подмосковье официально представят «Пушкинский театральный фестиваль»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
В парке города Пушкино 13 июля официально представят «Пушкинский театральный фестиваль» 2024 года. Презентация пройдёт в рамках общеобластного мероприятия «Культурный код», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Сам фестиваль будет проходить с 30 августа по 9 сентября. Планируется, что он станет одним из важных событий, завершающих летний сезон в Подмосковье. Проведение фестиваля стало возможным благодаря победе Пушкинского музыкально-драматического театра в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, поддержке правительства Московской области и администрации муниципалитета.
На сцене Летнего театра парка в формате опен-эйр в конце августа – начале сентября будут представлены не менее семи спектаклей, в том числе детских. В парке организуют выставочную зону, посвящённую генеалогическому древу Пушкина.
Гостям предложат экскурсии по литературным местам, где бывали Маяковский, Пришвин, Паустовский и Булгаков. Также в этих местах проходили первые репетиции МХАТ под руководством Константина Станиславского.
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«Пушкинский театральный фестиваль 2024» посвящён 225-летнему юбилею Александра Пушкина. Он станет продолжением фестиваля «МХТ-125. Всё начиналось в Пушкино», прошедшего в прошлом году. На мероприятие приглашены театры Москвы и Подмосковья, имеющие в своем репертуаре спектакли по произведениям Пушкина и его современников», – отметили в министерстве.
На сцене Летнего театра парка в формате опен-эйр в конце августа – начале сентября будут представлены не менее семи спектаклей, в том числе детских. В парке организуют выставочную зону, посвящённую генеалогическому древу Пушкина.
Гостям предложат экскурсии по литературным местам, где бывали Маяковский, Пришвин, Паустовский и Булгаков. Также в этих местах проходили первые репетиции МХАТ под руководством Константина Станиславского.
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Лора Луганская