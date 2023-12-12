В Коломне стартовала выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Коломенской картинной галерее открылась выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка члена Союза художников России Дины Ельцевой проходи в коломенской картинной галерее.
Для посетителей будут представлены работы художницы, в которых отображена современная деревня, чьи жители стали персонажами ее произведений. Кроме этого, особенный стиль Дине помогли сформировать русские пословицы, которые легли в основу написания некоторых произведений. В данном жанре художница работает со студенческих годов.
Стоит отметить, что посетить выставку в Коломне жители и гости Московской области смогут до 31 января 2024 года.
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Для посетителей будут представлены работы художницы, в которых отображена современная деревня, чьи жители стали персонажами ее произведений. Кроме этого, особенный стиль Дине помогли сформировать русские пословицы, которые легли в основу написания некоторых произведений. В данном жанре художница работает со студенческих годов.
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Мира Полтева