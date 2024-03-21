В Клину пройдёт музыкальный спектакль, посвящённый Пушкину

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«Спектакль посвящён Александру Сергеевичу Пушкину и приурочен к 225-летию поэта. Литературной основой постановки стала пьеса Владимира Александрова «Пушкин. Реквием», — говорится в сообщении.Спектакль будет сопровождаться живым исполнением произведений Моцарта, прозвучат и некоторые композиции Сальери. Кроме того, в рамках спектакля будет демонстрироваться видео с различными картинами и скульптурами, а также различными документами эпохи. Видеоряд создан специально для спектакля.
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