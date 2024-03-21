В Химках состоится показ комедии «Человек из Подольска»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Комедию абсурда «Человек из Подольска» покажут в Химках. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль по пьесе Дмитрия Данилова покажут 23 марта в Химкинском драматическом театре «Наш дом».
Билеты можно приобрести на сайте театра. Начало спектакля в 19:00
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«Вниманию зрителей представят комедию абсурда о том, как внезапное задержание полицейскими молодого журналиста и музыканта открывает простые привычные вещи с новой неожиданной стороны. Эта постановка стала визитной карточкой театра. Спектакль был представлен на Международном фестивале «Премия Джигарханяна», где завоевал главный приз фестиваля и награды «За лучшую режиссуру», «За лучшую мужскую роль» и «Специальный приз жюри», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева