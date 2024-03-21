В Подмосковье пройдет театральный фестиваль «Мелиховская весна»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Основные мероприятия традиционно пройдут в усадьбе Антона Павловича, где писатель прожил более 7 лет. Главную сцену «Мелиховской весны-2024» мы технически усовершенствуем, в планах — создать атмосферу театрального зала посреди усадебной природы. Сам зрительный зал при этом сможет вместить до 400 зрителей. Также спектакли пройдут на камерной сцене мелиховского Театрального двора и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра», - отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Читайте также:
В Звенигороде проведут кинопоказы и концерт в честь Академии Никиты Михалкова
1 апреля начнется второй Всероссийский конкурс юного художника
В Химках состоится показ комедии «Человек из Подольска»