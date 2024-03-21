В Звенигороде проведут кинопоказы и концерт в честь Академии Никиты Михалкова

Фото: Фотобанк МО/Мария Шуревская
«В рамках праздника будет организован показ дипломных кинолент выпускников режиссёрской мастерской прошлого учебного года (мастерская Владимира Хотиненко), а также поэтический вечер, на котором прозвучат произведения Пушкина, Лермонтова, Фета, Гумилёва. Пастернака, Ахматовой, Маяковского, Цветаевой, Блока, Северянина и Олейникова. Поэзия будет сопровождаться живой музыкой», — говорится в сообщении.
Показ фильмов начнётся в 17:00, вечер поэзии — в 20:00. Вход свободный, возрастное ограничение — 12+.
Мероприятие приурочено к десятой приёмной кампании Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.
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