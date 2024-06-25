В Клину в третий раз пройдет масштабный концерт «Ночь Чайковского»

Фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» в этом году откроется 3 июля и завершится 7 июля. По традиции он будет проходить в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.