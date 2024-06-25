В Клину в третий раз пройдет масштабный концерт «Ночь Чайковского»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
Уникальный по масштабам гала-концерт «Ночь Чайковского» 6 июля в третий раз пройдёт в усадьбе Демьяново в Клину. Художественным руководителем выступит народный артист СССР Юрий Башмет, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В этом году этот проект будет посвящен 225-летию Александра Пушкина. На концерте будет представлена постановка «Евгения Онегина» в авторской версии Башмета. Фрагменты из пушкинской поэмы читают театральные актёры Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Сцены из оперы Чайковского исполнят солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Место за дирижёрским пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» займёт Юрий Башмет. А световое и визуальное шоу создаст единую композицию постановки.
Концерт в усадьбе Демьяново – спецпроект Юбилейного X Международного фестиваля искусств Петра Чайковского в Клину, художественным руководителем которого также уже много лет является Юрий Башмет.
История старинной усадьбы ведётся с 1625 года. Она не была местом жительства Чайковского, на имеет к композитору непосредственное отношение. Усадьбой владел брат композитора Сергея Танеева – ученика и друга Петра Ильича. Частыми гостями усадьбы были Скрябины, сёстры Гнесины, Аполлинарий Васнецов, Климент Тимирязев, Андрей Белый и многие другие. Чайковский и его брат Модест Ильич часто навещали усадьбу Танеевых.
Вход на концерт будет свободным.
Международный фестиваль искусств Петра Чайковского проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Концерт в усадьбе Демьяново – спецпроект Юбилейного X Международного фестиваля искусств Петра Чайковского в Клину, художественным руководителем которого также уже много лет является Юрий Башмет.
История старинной усадьбы ведётся с 1625 года. Она не была местом жительства Чайковского, на имеет к композитору непосредственное отношение. Усадьбой владел брат композитора Сергея Танеева – ученика и друга Петра Ильича. Частыми гостями усадьбы были Скрябины, сёстры Гнесины, Аполлинарий Васнецов, Климент Тимирязев, Андрей Белый и многие другие. Чайковский и его брат Модест Ильич часто навещали усадьбу Танеевых.
Вход на концерт будет свободным.
Международный фестиваль искусств Петра Чайковского проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская