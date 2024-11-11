В клубе «Мечниково» показали кукольный спектакль по мотивам марийской сказки

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск
В клубе «Мечниково» Дворца культуры «Луч» показали кукольный спектакль фольклорно-этнографического «Театра на трёх стульях». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Кукловоды создают удивительное пространство, в котором звучат народные песни и играют народные инструменты. Герои марийской сказки рассказали детям о важности единства с народом, чтобы одолеть любого врага. После спектакля руководитель студии раннего развития «Росток» Елизавета Мисникевич провела мастер-класс. Дети и взрослые наклеили разноцветных человечков вокруг планеты и вместе исполнили песню «Я, ты, он, она – вместе целая страна», – отметили в пресс-службе.Ведущая мероприятия продолжила тему, заданную марийской сказкой о смелом юноше, и провела с ребятами состязания на ловкость, внимание и храбрость. Дети стреляли из лука, метали диски и сбивали кегли.
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Лора Луганская