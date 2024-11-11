В клубе «Мечниково» показали кукольный спектакль по мотивам марийской сказки

III Международный фестиваль культурно-исторического наследия «Дружба народов — Единство России» состоится в Санкт-Петербурге в апреле будущего года, в рамках фестиваля будет проведено несколько творческих конкурсов, принять участие в них могут все желающие, сообщает пресс-служба учредителя фестиваля — благотворительного фонда «Достойная память».