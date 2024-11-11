Центр «Искатель» провёл для лицеистов «Урок живой истории»

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск
Военно-исторический центр «Искатель» провёл в Нахабинском лицее №1 «Урок живой истории». Лекция «Два парада» была посвящена событиям 1918 и 1941 годов, когда Красная Армия сражалась за независимость молодой Советской Республики, рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Руководитель центра Леонид Трестин рассказал о форме и снаряжении военнослужащих Красной Армии в период Гражданской и Великой Отечественной войн. Ребята смогли увидеть её своими глазами – примерить форму бойцов и офицеров, подержать в руках оружие, сфотографироваться. Такие уроки позволяют ученикам не только получить информацию, но и погрузиться в историческую атмосферу, увидеть, как жили их предки, понять, какие трудности они преодолевали», – говорится в сообщении.В уроке приняли участие ученики младших классов, кадеты и старшеклассники. Особенно их заинтересовали форма и оружие.
Центр «Искатель» планирует и дальше проводить «Уроки живой истории» для учеников разных школ.
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