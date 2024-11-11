В Красногорске обсудили перспективы реализации проекта «Сказки о Красном граде»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Реализацию проекта «Сказки о Красном граде» по созданию увлекательных и познавательных историй о Красногорске обсудили представители школьного филиала проектной группы с работниками управления образования города — Анной Чернобровкиной и Ириной Фетисовой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Предполагается, что реализация проекта «Сказки о Красном граде» поможет усилить интерес подрастающего поколения к истории и культуре своего города, а также сформировать у них чувства патриотизма и уважения к наследию предков. Кроме того, он будет стимулировать творческое развитие молодёжи», — говорится в сообщении.В администрации городского округа отметили, что при удачной реализации этого проекта он сможет стать образцом для других российских городов и регионов.
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