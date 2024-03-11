В коломенской галерее «Дом Озерова» проведут концерт академической музыки

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Бесплатный концерт академической музыки «Весеннее настроение» состоится в картинной галерее Коломны «Дом Озерова» в пятницу, 15 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«На концерте прозвучат арии и дуэты из опер отечественных и иностранных композиторов, а также романсы. Для слушателей выступят две певицы-сопрано Ирина Шелехова и Екатерина Ковалёва, а также баритон Сергей Туралетов», — отмечается в сообщении.В программе произведения Моцарта, Чайковского, Римского-Корсакова, Сан Пре, Рахманинова и других известных композиторов.
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