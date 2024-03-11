В Одинцове прошла шоу-программа от чемпионов Европы по спортивной акробатике

Фото: Мария Шматкова
Чемпионы Европы и Мира по спортивной акробатике поставили шоу-программу в Одинцове. Об этом сообщил корреспондент.
Показ шоу-программу «Мечты сбываются» прошло в КДЦ «Заречье».
Стоит отметить, что акробаты объехали уже шесть городов Подмосковья, а также выступали с Новогодним шоу.
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«У нас сказка переплетена со спортом, это история о том, как девочка, пройдя все испытания, станет чемпионкой. Наша мама и отец ещё 20 лет назад делали в Старом городке, на нашем помосте небольшие новогодние праздники, мы с братом мечтали сделать эти утренники настоящим шоу, потому что все наши ведущие спортсмены становятся артистами московского цирка, цирка «Дю Солей», а мы хотели сделать что-то своё. Когда мы стали больше выступать на российских соревнованиях, в дружественных странах, у нас появилось время и мы решили это время максимально с пользой провести и сделали вот такое шоу, оно у нас сразу получилось. За первые четыре шоу нас посетили 1200 человек», — поделился главный тренер сборной России по спортивной акробатике Тимур Гургенидзе.
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Мира Полтева