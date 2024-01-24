В Подмосковье для студентов организуют праздник «ЗАЧЁТный парк»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Подмосковные парки приглашают в День студента на праздник «ЗАЧЁТный парк». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В День студента, 25 января, на всей территории Московской области в парках будут организованы программы по профориентации, семинары с экспертами, творческие встречи, концертные программы и дискотеки.
Кроме этого, в Ступино можно будет поучаствовать в творческой программе о жизни студентов. Полный список мероприятий и парков можно найти на официальном сайте министерства.
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«В «Парке Мира» в Мытищи для студентов и Татьян при предъявлении студенческого билета и паспорта будет бесплатно работать прокат коньков на сеанс с 18:00 до 19:00. Также на катке проведут фотосессии с ростовыми куклами и мастер-классы по керлингу . В Дубне можно будет посетить выставку молодых художников города и концерт рок-группы. А в Талдоме гостей ждет музыкальный сет от диджея и угощения безалкогольным глинтвейном», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева