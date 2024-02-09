В Коломне проходит выставка иллюстраций к произведениям Пушкина

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Выставка иллюстраций к произведениям Александра Сергеевича Пушкина проводится в картинной галерее Коломны «Дом Озерова», в экспозиции графика Владимира Фаворского и Никиты Родионова, работы предоставлены из частной коллекции, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Иллюстрации воссоздают произведения А.С. Пушкина через призму художественного взгляда, позволяя зрителям окунуться в мир литературных шедевров», — говорится в сообщении.Никита Родионов и Владимир Фаворский являются известными художниками-графиками. Их работы есть в коллекциях музеев разных стран.
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