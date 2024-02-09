В Старой Купавне сделали бумажных журавликов в память о героях-антифашистах

Фото: Ксения Пашуто
Мастер-класс «Бумажный журавлик мира» провели в библиотеке Центра культуры «Акрихин» в подмосковной Старой Купавне, мероприятие было приурочено ко Дню юного героя-антифашиста, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
Мероприятие состояло из двух частей: на первой собравшимся рассказали о подвиге пионера Володи Дубинина.
На второй части встречи участников научили складывать бумажных журавликов. Екатерина Егорова напомнила, что бумажный журавлик связан с историей девочки из Хиросимы, которая умерла от лучевой болезни после ядерной бомбардировки. Она хотела сложить тысячу журавликов, чтобы исполнилось её желание, но не успела. Бумажный журавлик стал символом надежды жителей всей земли на мир без войн.
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«Невозможно рассказать о всех сразу – мы проводим отдельные мероприятия, посвящённые героям-антифашистам. Сегодня рассказали о Володе Дубинине. Он был партизаном в Старо-Карантинских каменоломнях и погиб при разминировании», — пояснила сотрудница библиотеки Екатерина Егорова.
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Лев Каштанов