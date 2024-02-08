В Щёлкове открылась выставка картин Сергея Смирнова

Фото: Евгения Копатько
Выставка живописи Сергея Смирнова открылась в Щёлковском историко-художественном музее, она приурочена к юбилею художника, передаёт корреспондент Евгения Копатько.
«В экспозицию вошли 40 работ в различных жанрах. Это пейзажи Москвы, Подмосковья и Русского Севера, зарисовки из быта начала ХХ века и сцены народных праздников», — отмечается в сообщении.В творчестве Сергея Смирнова есть элементы романтизма и академизма. Картины мастера находятся во многих музейных собраниях и в частных коллекциях в разных странах.
Щёлковский историко-художественный музей находится по адресу: город Щёлково, улица Советская, дом №54.
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