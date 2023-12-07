Михалков предложил создавать в Московской области школьные театры

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Никита Михалков предложил губернатору Андрею Воробьёву подумать о возможности создания в Московской области школьных театров. Режиссёр высказал такую идею во время торжественной церемонии присвоения ему звания Почётного гражданина Московской области.
«Есть идея, чтобы это были не просто самодеятельные площадки. Эта идея пришла нашему Центру театра и кино, и даже уже нашлись заинтересованные люди, готовые принять в этом участие на профессиональном уровне. Ведь важно приобщать детей через театр, русскую классику к изучению истории увлекательным, творческим и креативным способом», – сказал Михалков.Он высказал уверенность в том, что, если бы Московская область начала реализовывать эту идею, она стала бы важной частью государственной программы.
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