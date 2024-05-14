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В концертной программе Пасхального фестиваля в Красногорске приняли участие 9 коллективов

14 мая 2024, 11:24
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Девять музыкальных коллективов стали участниками концерта, организованного в рамках прошедшего в Красногорске 12 мая II Пасхального фестиваля, кроме того, была развернута масштабная выставка творчества воспитанников воскресных школ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Праздник был организован на сцене ДК «Подмосковье». Как рассказала директор Муниципального центра духовной культуры Татьяна Овсянникова, участие в концерте приняли шесть хоров Одинцовской епархии округа Красногорск, а также два хоровых коллектива из Одинцовского округа и ансамбль гусляров «Купина». А работы для выставки предоставили ученики 20 воскресных школ.

«Для того, чтобы разместить все работы, нам пришлось даже занять всё фойе, включая балкон», — отметила Татьяна Овсянникова.


Приветствие участникам и зрителям фестиваля от главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова передала его первый заместитель Наталья Тимошина. Она назвала проведение Пасхальных фестивалей замечательной традицией муниципалитета и отметила, что такие мероприятия помогают сделать мир лучше.

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#красногорск
#пасха
#фестиваль
#рпц
#культура
Актриса Александра Урсуляк поделилась планами о новом проекте
Актриса Александра Урсуляк рассказала о своём новом проекте «Хорошие песни»
13 мая 2024, 22:54

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Российская актриса Александра Урсуляк поделилась подготовкой к своему новому проекту «Хорошие песни».
По её словам, планируется концерт.

«Готовлю концерт, который называется «Хорошие песни». Это сольный концерт, где я буду петь и рассказывать о себе, о своей жизни, о любви. У меня есть группа из пяти музыкантов, микрофон, красивое платье и я», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Урсуляк.

В то же время стало известно, что в Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича появилось отдельное пространство, где будет реализован новый для этих стен проект. Отмечается, что в новом зале будут проводится лекции.

«Суть нашего проекта в том, что он объединяет музыку, слово, повседневность и праздник. Это рассказ о культурных традициях. Мы будем говорить об этом и через историю дворянских усадеб, музыкальные увлечения императоров, и через литературу – сюжеты, связанные с музыкой и биографиями известных личностей», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» замдиректора филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Юлия Кантор.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье представят первый театральный фестиваль «Учитель и ученики».

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Театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдет в Московской области
13 мая 2024, 17:49

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье представят первый театральный фестиваль «Учитель и ученики». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль состоится в Ногинске с 14 по 19 июня 2024 года.

«Основные события фестиваля пройдут на площадке Московского областного театра драмы и комедии, также фестивальные мероприятия состоятся на открытых городских площадках Ногинска — центральной городской фонтанной площади, в Центральный парк культуры и отдыха и других. В этом году фестиваль будет посвящен жизни, работе и творчеству Петра Наумовича Фоменко – народного артиста РФ, основателя и художественного руководителя театра «Мастерская Фоменко» – мастера, воспитавшего целую плеяду артистов и режиссеров. Именно в Ногинском театре состоялась премьера дипломного спектакля Петра Наумовича Фоменко по пьесе Веры Пановой «Проводы белых ночей». В общей сложности Петром Фоменко создано более шестидесяти спектаклей в разных театрах мира», — подчеркнули в пресс-службе.

Специальными гостями фестиваля станут актриса Юлия Пересильд, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актёр и режиссёр Кирилл Пирогов, актриса Галина Тюнина и актёр Вениамин Смехов.

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Выставка «Пушкинский заповедник в работах С.Н. Репина» откроется в Солнечногорске
13 мая 2024, 16:17

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье 16 мая откроется выставка «Пушкинский заповедник в работах С.Н. Репина». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка будет расположена в усадьбе Тараканово государственного мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока.

«Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В рамках выставки представлено творчество заслуженного художника России, лауреата Государственной премии РСФСР Сергея Николаевича Репина. Гости смогут ознакомиться работами в направлениях деревенского и усадебного пейзажей. Также на выставке представят живописные и графические произведения художника из фондов Пушкинского заповедника», — поделились в министерстве.

Все желающие смогут попасть на выставку до 9 июля 2024 года. Подробности можно найти на официальном сайте музея.

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#выставка
#творчество
#выставки
#солнечногорск
#музей
#а. с. пушкин
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Выступление Урганта исключили из программы вечера памяти Окуджавы
12 мая 2024, 02:13

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Выступление телеведущего и артиста Ивана Урганта исключили из программы концерта «Заезжий музыкант» в Москве, приуроченного к столетию со дня рождения барда Булата Окуджавы, передает портал Msk1.ru.
Согласно архиву страницы анонса на сайте Концертного зала имени Чайковского и фотографии афиши, Ургант значился в числе участников концерта. Однако в текущей версии трансляции имя ведущего не указано.

В начале концерта вдова барда Ольга Окуджава извинилась за изменения программы и подчеркнула, что это произошло слишком поздно.

«Мы получили эти известия 7 и 8 мая. Стало очень сложно как-то решиться проводить концерт», – отметила она.

Из новой афиши также убрал имя артистки Елены Кореневой, а вместо Вениамина Смехова концерт провел Валерий Баринов.

Ранее фильму «Во сне ты горько плакал» с Ургантом в главной роли было отказано в прокате. Картина была показана узкому кругу зрителей в апреле этого года.

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#афиша
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Кинокритик Двоеглазов выразил надежду на успех второго сезона «Уэнсдей»
08 мая 2024, 22:11

Фото: iStock/AntonioGuillem

Кинокритик и журналист Алексей Двоеглазов заявил, что продолжение сериала «Уэнсдей» может повторить успех первого сезона проекта.
«Мы надеемся, что эффект первого сезона будет повторён. И почитатели творчества Тима Бертона ожидают, что он приложит максимум усилий, чтобы получилось хорошо. Заранее прогнозировать успех картины сложно, поэтому будем анализировать, когда она выйдет», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Двоеглазов.

Ранее сообщалось, что фильм «Сто лет тому назад» в третий раз подряд возглавил кинопрокат в России и СНГ. Так, картина собрала в прокате 922,1 миллиона рублей. За выходные сумма сборов составила более 142,2 миллиона рублей.

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#картина
#сериал
#культура
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В Зарайске жители региона могут посетить выставку «Пушкин и Виельгорский»
08 мая 2024, 15:51

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставка «Пушкин и Виельгорский» проходит в Зарайском кремле. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка в музее-заповеднике «Зарайский кремль» приуроченная к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

«Один из ближайших друзей А. С. Пушкина граф Михаил Виельгорский владел имением Сенницы Зарайского уезда. На выставке представлен ряд графических портретов, который вводит зрителя в один из центров культурной жизни Петербурга первой половины XIX века — музыкальный салон Виельгорских. Концепция выставки выстроена вокруг центральной инсталляции, посвященной истории создания поэмы «Медный всадник». Считается, что именно граф Михаил Виельгорский рассказал поэту историю об ожившем всаднике, вдохновившую Пушкина на написание этого произведения», — поделились в министерстве.

Все желающие могут окунуться в атмосферу 19 века до 15 июня 2024 года.

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#выставка
#зарайский кремль
#выставки
#а. с. пушкин
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В парке Наро-Фоминска устроили праздник с метанием сапёрных лопаток и сборкой автомата
08 мая 2024, 09:17

Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г.о.

Праздничная программа, посвящённая приближающемуся Дню Победы, прошла в минувшие выходные в парке «Победа» в подмосковном Наро-Фоминске, для гостей были подготовлены спортивные и культурные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На празднике были организованы различные состязания, сборка и разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова, метание сапёрных лопаток, и современный бой на мечах. Кроме того, в память о подвиге воинов Великой Отечественной войны проводилась акция «Георгиевская ленточка», — отмечается в сообщении.
Посетителей парка также ждал праздничный концерт «Победный май», на которому прозвучали песни, посвящённые военному подвигу советского народа. В завершении программы в парке показали художественный фильм «А зори здесь тихие».

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#наро-фоминск
#праздник
#парк
#день победы
#культура
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В Петербурге состоялась презентация аудиоспектакля по книге «Вера в Победу!»
07 мая 2024, 20:24

Фото: iStock/artoleshko

В Санкт-Петербурге состоялась презентация аудиоспектакля по книге «Петербургского дневника» «Вера в Победу!».
Отмечается, что книга была издана к 80-й годовщине со дня освобождения Ленинграда от блокады.

«Мы надеемся, что книга «Вера в Победу!» придётся по душе всем читателям, но особенно студентам. Очень важно показывать и рассказывать молодым людям, какими были наши ленинградские спортсмены, как они сражались на спортивном поприще, а затем, когда настало страшное время, единым фронтом встали на защиту нашей земли», — прокомментировал главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Ранее в Санкт-Петербургском союзе художников открылась экспозиция, посвящённая Дню Победы. Отмечалось, что на выставке представлено более 300 работ, включая живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, керамику, иконопись, а также публикации искусствоведов.

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#книга
#люди
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На фестивале «Студвесна Подмосковья» выступят более 900 конкурсантов
07 мая 2024, 17:33

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Люберцах стартовал фестиваль «Студвесна Подмосковья». В этом году он объединил более 900 участников, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
«В Подмосковье уже в 29-й раз проходит региональный этап масштабного творческого конкурса среди студентов. В прошлом году за звание самых талантливых боролись более 500 человек, а в этом — уже более 900 молодых ребят. Все конкурсанты очень разные, яркие, со своим видением и характером», — отметила Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Четыре дня студенты из 28 вузов и ссузов всего региона представят 226 конкурсных работ. Их оценит жюри, в состав которого входят представители культуры, искусства, журналистики, молодёжных и образовательных организаций. Работы будут представлять в девяти номинациях от вокала и танцев до моделирования одежды.

Фото: пресс-служба МИСК МО

По итогам фестиваля сформируют две делегации для участия в федеральном этапе фестиваля. 30 студентов вузов поедут в Саратов, 20 представителей колледжей — в Ставрополь.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» — это масштабный творческий конкурс. Ежегодно в нём участвуют более 1 млн студентов, представляющих более 1,2 тыс. образовательных организаций всей страны. В 2024-м фестиваль пройдёт в рамках Года семьи.

Фото: пресс-служба МИСК МО

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