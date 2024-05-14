В концертной программе Пасхального фестиваля в Красногорске приняли участие 9 коллективов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Девять музыкальных коллективов стали участниками концерта, организованного в рамках прошедшего в Красногорске 12 мая II Пасхального фестиваля, кроме того, была развернута масштабная выставка творчества воспитанников воскресных школ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Праздник был организован на сцене ДК «Подмосковье». Как рассказала директор Муниципального центра духовной культуры Татьяна Овсянникова, участие в концерте приняли шесть хоров Одинцовской епархии округа Красногорск, а также два хоровых коллектива из Одинцовского округа и ансамбль гусляров «Купина». А работы для выставки предоставили ученики 20 воскресных школ.
Приветствие участникам и зрителям фестиваля от главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова передала его первый заместитель Наталья Тимошина. Она назвала проведение Пасхальных фестивалей замечательной традицией муниципалитета и отметила, что такие мероприятия помогают сделать мир лучше.
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«Для того, чтобы разместить все работы, нам пришлось даже занять всё фойе, включая балкон», — отметила Татьяна Овсянникова.
Приветствие участникам и зрителям фестиваля от главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова передала его первый заместитель Наталья Тимошина. Она назвала проведение Пасхальных фестивалей замечательной традицией муниципалитета и отметила, что такие мероприятия помогают сделать мир лучше.
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Лев Каштанов